企鵝妹形象崩壞！「30秒恐怖直播」流出 網：這女人瘋了
韓國人氣實況主企鵝妹（유윤진），因甜美的外型和熱情的互動，再加上近年來不斷旅遊世界各地，粉絲遍佈世界各地。不過，向來在鏡頭前總是美美的她，形象卻通通毀在一個刺激的遊樂設施上面，雙下巴、亂髮、大嘴全都被嚇了出來，立刻造成網友們瘋傳。
企鵝妹16日人正在美國南卡羅納州的城市默特爾比奇旅遊，在當地的遊樂園玩耍，結果企鵝妹竟一鼓作氣挑戰360度大迴旋的遊樂設施，沒想到企鵝妹形象全毀，不僅披頭散髮，不斷發出撕裂般的尖叫聲，嘴巴全程沒閉過，甚至連雙下巴都被嚇了出來。
有趣的畫面曝光後，也立刻掀起觀眾們討論，「哈哈哈這張臉」、「這角度超醜」、「女孩你瘋了」、「這臉真是嚇人」、「你好像快掛了一樣」、「她坐完後看到畫面一定會後悔」。
現年29歲的企鵝妹，於2017年開始在Twitch上直播，曾誇獎台灣爐石戰記的選手羅傑最帥，在台灣瞬間爆紅，後來又身穿企鵝裝才被冠上企鵝妹的稱號。以高互動的直播風格和中文內容，迅速打入台灣市場，即便後來轉戰歐美地區，風格大轉變，屢傳爭議，但人氣不減反升，2020年更成為全球觀看時數第五高的女實況主。（編輯：詹鎰睿）
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