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企鵝妹形象崩壞！「30秒恐怖直播」流出　網：這女人瘋了

▲企鵝妹日前坐遊樂設施，結果表情形象瞬間崩壞。（圖／企鵝妹IG）
▲企鵝妹日前坐遊樂設施，結果表情形象瞬間崩壞。（圖／企鵝妹IG）

編輯中心/綜合報導

2022-06-19 12:54:01

韓國人氣實況主企鵝妹（유윤진），因甜美的外型和熱情的互動，再加上近年來不斷旅遊世界各地，粉絲遍佈世界各地。不過，向來在鏡頭前總是美美的她，形象卻通通毀在一個刺激的遊樂設施上面，雙下巴、亂髮、大嘴全都被嚇了出來，立刻造成網友們瘋傳。

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企鵝妹16日人正在美國南卡羅納州的城市默特爾比奇旅遊，在當地的遊樂園玩耍，結果企鵝妹竟一鼓作氣挑戰360度大迴旋的遊樂設施，沒想到企鵝妹形象全毀，不僅披頭散髮，不斷發出撕裂般的尖叫聲，嘴巴全程沒閉過，甚至連雙下巴都被嚇了出來。

▲企鵝妹日前坐遊樂設施，結果表情形象瞬間崩壞。（圖／企鵝妹Twitch）
▲由於太過刺激，鏡頭變得太靠近，幾乎整張臉貼在上面，結果企鵝妹形象全毀，讓大家笑到不行。（圖／企鵝妹Twitch）
有趣的畫面曝光後，也立刻掀起觀眾們討論，「哈哈哈這張臉」、「這角度超醜」、「女孩你瘋了」、「這臉真是嚇人」、「你好像快掛了一樣」、「她坐完後看到畫面一定會後悔」。

現年29歲的企鵝妹，於2017年開始在Twitch上直播，曾誇獎台灣爐石戰記的選手羅傑最帥，在台灣瞬間爆紅，後來又身穿企鵝裝才被冠上企鵝妹的稱號。以高互動的直播風格和中文內容，迅速打入台灣市場，即便後來轉戰歐美地區，風格大轉變，屢傳爭議，但人氣不減反升，2020年更成為全球觀看時數第五高的女實況主。（編輯：詹鎰睿）

觀看影片請點此→https://reurl.cc/41Ml92

▲企鵝妹日前坐遊樂設施，結果表情形象瞬間崩壞。（圖／企鵝妹Twitch）
▲好不容易調整攝影角度後，遊樂設施卻又重新啟動，讓企鵝妹超級傻眼，邊叫邊求救。（圖／企鵝妹Twitch）

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