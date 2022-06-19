電影院劃位怎選才內行？「神秘公式」曝光：總排數乘以它
雖然在電視、各大串流平台上都能欣賞到許多影集、電影，不過電影院的魅力還是不容小覷，不少人每隔一段時間就是要進戲院觀賞大銀幕才過癮；然而電影院位置該怎麼選才內行？就有專業網友分享「公式」，貼文一出，掀起熱議。
該名網友在PTT以「看電影劃位要劃在哪裡才內行？」為題發文，表示現在的影城大多都有自助買票機，因此也讓他好奇「自助買票的話就沒有工讀生幫你劃位，只能靠自己，那麼在一堆座位琳瑯滿目之下，要劃在哪個外置才能讓別人一眼就看出自己是內行人？討論一下吧」。
貼文一出，掀起熱議，「喜歡坐中間兩旁的走道」、「最後一排中間超爽」、「不要後排或太隱蔽的，總覺得座位髒髒的」、「中間偏後面，走道旁」、「中間偏後」、「長得矮喜歡坐前面一點」、「去人少的場次類包場隨便坐才是內行」、「要看哪種廳，如果是IMAX，建議越後面越好」。
其中，也有內行人透露「專業公式」，「如果是這十年內新蓋或重新規劃過座位的影廳，大概總排數乘0.7是最佳排數，假設總共10排大約7排前後最佳，但是如果是舊式電影院，一個廳20幾排7.800個座位的那種就另當別論」、「總排數 x 0.3，完全沉浸在大銀幕裡～」、「13排位置要坐4到6排，8排以內的位置要坐2到3排」。（編輯：郭佩蓉）