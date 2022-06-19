發什麼IG限動最讓人討厭？用戶狂罵「3種類」：直接噤聲
Instagram推出限時動態功能後，獲得極大反響，許多用戶更成為重度使用者，將生活瑣事一一拍下紀錄在裡面。不過就有網友好奇「大家最討厭看到哪種限動？」貼文曝光立刻有「3種類」，更直言「看到第二次就噤聲或退追」。
有網友在論壇PTT上發文提到，自己平時很常使用IG，平時很愛看一些音樂、療育的相關動態，但相反的看到「曬小孩、天天發負面文」等等都會相當討厭，便好奇「哪些討厭的內容讓大家一看到就想要退追噤聲的呢？」
貼文曝光後「曬小孩」、「宣傳電商」、「健身過程」等內容被多次點名，網友們也給出原因「看過發小孩脫光洗澡照還有大便照的，不知道什麼心態」、「很討厭朋友加入電商開始洗版的時候，直接噤聲」、「電商洗版，每天在那邊說自己多會利用時間多會斜槓多正向積極，看了就覺得好笑」、「曬小孩的朋友我都噤聲了」、「狂發健身過程，不知道意義在哪」、「在廁所脫上衣秀健身過頭的身材，真的不想看」。
不過也有一派人針對濫用功能的方向回應「最討厭限時po一堆問答的，要滑超久，遇到第二次就噤聲或退追了」、「把限動當小說寫的也是，字真的很小」、「負面文字縮超小，不想給人家看就不要發」、「 配背景音樂或說話很大聲的影片，在外面不小心滑到時喇叭忘記關會很尷尬」。（編輯：潘毅）