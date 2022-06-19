COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

發什麼IG限動最讓人討厭？用戶狂罵「3種類」：直接噤聲

▲Instagram推出限時動態功能後，獲得極大反響，許多用戶更成為重度使用者，將生活瑣事一一拍下紀錄在裡面。（示意圖／翻攝Pexels）
▲Instagram推出限時動態功能後，獲得極大反響，許多用戶更成為重度使用者，將生活瑣事一一拍下紀錄在裡面。（示意圖／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-06-19 14:51:53

Instagram推出限時動態功能後，獲得極大反響，許多用戶更成為重度使用者，將生活瑣事一一拍下紀錄在裡面。不過就有網友好奇「大家最討厭看到哪種限動？」貼文曝光立刻有「3種類」，更直言「看到第二次就噤聲或退追」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
有網友在論壇PTT上發文提到，自己平時很常使用IG，平時很愛看一些音樂、療育的相關動態，但相反的看到「曬小孩、天天發負面文」等等都會相當討厭，便好奇「哪些討厭的內容讓大家一看到就想要退追噤聲的呢？」

▲Instagram（IG）爆出災情，不少人都發現IG限時動態滑都滑不完，對此，官方也給出解決方法了。（示意圖／取自unsplash）
▲不少網友點名「曬小孩」、「宣傳電商」、「健身過程」等等，是最容易引發反感的限時動態內容。（示意圖／取自unsplash）
貼文曝光後「曬小孩」、「宣傳電商」、「健身過程」等內容被多次點名，網友們也給出原因「看過發小孩脫光洗澡照還有大便照的，不知道什麼心態」、「很討厭朋友加入電商開始洗版的時候，直接噤聲」、「電商洗版，每天在那邊說自己多會利用時間多會斜槓多正向積極，看了就覺得好笑」、「曬小孩的朋友我都噤聲了」、「狂發健身過程，不知道意義在哪」、「在廁所脫上衣秀健身過頭的身材，真的不想看」。

不過也有一派人針對濫用功能的方向回應「最討厭限時po一堆問答的，要滑超久，遇到第二次就噤聲或退追了」、「把限動當小說寫的也是，字真的很小」、「負面文字縮超小，不想給人家看就不要發」、「 配背景音樂或說話很大聲的影片，在外面不小心滑到時喇叭忘記關會很尷尬」。（編輯：潘毅）

IG爆災情！「限時動態滑不完」網全崩潰　官方曝解決方法

員警藉盤查搭訕女大生！私訊臉書和IG想交友　懲處結果曝

吳夢夢為何是「台灣第一女優」？牽線人是他　認尷尬原因

小倆口結婚不宴客！天使婆婆「化身惡魔」　辛酸內幕曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
準歌后廝殺激烈，你挺誰是最後贏家？

準歌后廝殺激烈，你挺誰是最後贏家？

繼續作答
即時
推薦閱讀