夏至「6禁忌」犯了小心破運衰事多！專家加碼開財運方法

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而夏至適合消暑食物為，綠茶、苦瓜、冬瓜、茄子和小黃瓜等。另外古代有句諺語道「冬至湯圓、夏至麵」，顯示夏至可以多吃吃小麥做成的麵，因為這個時氣小麥正新鮮，有降火開腸胃的效果。而根據古書《清嘉錄》記載，「夏至日為交時，日頭時、二時、末時，謂之『三時』，居人慎起居、禁詛咒、戒剃頭」。因此他也分享夏至「6大禁忌」。
1.禁剃頭：
民間相傳夏至當日剃頭之後天氣炎熱，太陽照射太強容易引發頭暈導致頭皮曬傷運勢下滑，嚴重還會破運衰事較多。
2.到炎熱地區：
夏至天氣炎熱，宜避開炎熱的地方，如：操場，空曠地，以免太陽太大引起身體不適。
3.忌詛咒罵人：
夏至天氣炎熱，容易脾氣上來，易有無明怒火發生，若脾氣上來易與人結怨導致官司事非變多。
4.忌溫差大：
夏至室內溫度不宜過低，倘若室內溫度過低，室外溫度過高容易引發體溫忽冷忽熱，導致感冒發生。
5.忌喝冰水與冰品：
夏至天氣炎熱不宜喝太冰冷的飲品與冰食，以免身體冷熱變化太大，導致頭暈目眩，或者產生耳鳴。
6.夏至忌紅：
夏至氣溫炎熱，因此不宜穿搭太紅的衣物，以防心情煩燥，其他人看你過紅也容易對你發火。
此外，小孟老師也加碼夏至開財運方法「借日旺運法」，夏至太陽最大，太陽為陽建議選擇在中午11：00-13：00間拿一個碗，碗裡放95元硬幣，代表九五至尊，然後再放到有陽光的地方吸收陽光，只要放10分鐘左右，硬幣再隨身攜帶9天後再存入銀行就能讓財運大旺。（編輯：郭佩蓉）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。