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高雄市新增7382例　陳其邁提醒同住家人間傳染風險要注意

▲衛生局簡任技正潘炤穎呼籲，出現上呼吸道症狀的民眾，請速就醫或視訊診療並以家用快篩試劑自行篩檢，高雄市醫療防疫資源充足，請市民朋友放心配合市府防疫政策。（圖／高市府提供）
▲衛生局簡任技正潘炤穎呼籲，出現上呼吸道症狀的民眾，請速就醫或視訊診療並以家用快篩試劑自行篩檢，高雄市醫療防疫資源充足，請市民朋友放心配合市府防疫政策。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-06-19 16:53:27

高雄市今(19)日公布新增7,382例確診個案，盛行率達12.97%，疫情趨勢持續穩定緩降中。不過，市長陳其邁仍提強調，同住家人之間的傳染風險尤其需要注意，同時，高雄市高中職以下校園仍暫停實體課程要提醒家長關注同學們的活動與社交狀況，落實個人衛生習慣是為關鍵，出外活動時避免在人潮眾多往來之處飲食，落實勤洗手並小心維持人際間適當距離，以策安全。

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▲6月19日高市疫情總覽。（圖／高市府提供）
▲6月19日高市疫情總覽。（圖／高市府提供）
▲6月19日高市確診個案盛行率。（圖／高市府提供）
▲6月19日高市確診個案盛行率。（圖／高市府提供）
衛生局簡任技正潘炤穎也呼籲，出現上呼吸道症狀的民眾，請速就醫或視訊診療並以家用快篩試劑自行篩檢，高雄市醫療防疫資源充足，請市民朋友放心配合市府防疫政策。

▲高市新冠肺炎專診。（圖／高市府提供）
▲高市新冠肺炎專診。（圖／高市府提供）
▲高市衛生所莫德納專診。（圖／高市府提供）
▲高市衛生所莫德納專診。（圖／高市府提供）
另外，潘炤穎表示，65歲以上高齡族群盛行率9.73%，建議符合接種資格者趕快安排疫苗接種，即日起可透過市府平台預約基層診所AZ（18歲以上）、高端（20歲以上）、BNT（12歲以上成人劑型）、莫德納（6歲以上）共4種疫苗；22區衛生所莫德納疫苗也提供網路或電話預約，以預防導致重症、並降低死亡風險。

截至目前為止、高雄市COVID-19確診個案97.7％為輕症或無症狀而進行居家照護，具風險感染者佔2.3％住院診療或收住中央集檢所、加強型防疫旅館，目前高雄市負壓隔離及專責病房總計2,287床，空床率52.6%；加強型防疫旅館總計484床，空床率88.4%。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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