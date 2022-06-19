小五數學「看標牌開車」問開多遠！正解曝光 家長全崩潰
相信現在不少人在脫離高中生活之後，如果大學並未選到相關數理的科系，甚至到出社會之後都不會再碰到數學這科目，但對於小學數學題，應該或多或少還是覺得難不倒？近日就有網友分享一道小學五年級的數學題，結果卻難倒一堆人，其正解公布之後還引起一波討論，掀起話題。
一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「這道應該是小五小六的數學題，讓大家動動腦」只見貼出的照片，題目上寫著「凱倫駕車由市區開往湖邊，她經過如下右圖的路標，大約過了一個小時，她看到另一個路標顯示再過5公里就可以抵達湖邊，請問從市區算起，她已經行駛多少路程？」而題目上的路標顯示，左邊方向寫著市區50公里，右邊則寫著湖邊80公里。
貼文一出，網友紛紛回應「我連題目都看不懂是要怎麼回答＝＝」、「不就是75公里嗎？選項怎沒有」、「一小時是用來混淆視聽的，數學又參雜國文認知了.....其實就只是50+75=125公里而已」、「箭頭指向左邊她來的方向，等於她已經開50公里抵達這個標牌，題目一開始就有寫她從市區來，接著一小時後開到剩下5公里，所以50公里+75公里等於125公里沒錯」、「請問凱倫收到的區間測速罰單是多少元？應該是這樣問吧，開那個快時速125公里喔」。
而也有不少認為題目不符合邏輯，認為凱倫一小時開125公里過於浮誇，也有內行網友解釋「題目是看到標牌之後一小時開剩下5公里，也就是說時速是1小時75公里而不是125公里，大家不僅數學要重讀，國文也需要重讀了......」，讓不少家長傻眼表示「我兒子要是有這種題目，我直接讓它亂猜，這哪是數學」、「根本不是數學，在考國文吧」、「原來要會數學前，國文造詣要先讀好」。（編輯：張嘉哲）