超商啥熱食最頂？他揭「這1味」會噴汁 網認了：吃不膩
台灣的便利商店密度相當高，尤其在大都市幾乎走幾步路就可以看見一間超商，而店家的多元服務，也不知不覺變成許多民眾仰賴的生活中心，尤其提供的各類熟食更是許多人滿足口腹之慾的首選。就有一名網友分享超商販售的「某一味」一直是從小吃到大的必吃的熟食，立刻引起許多老饕的共鳴。
這名網友在《Dcard》以標題「挑戰超商超無聊卻超好吃的鮮食」發文，表示常常在網路上看到超商的鮮食開箱文，無論是聯名款的飯糰或是便當，照片都很美、也非常具有話題性，不過比較起這些熟食，原PO更喜歡裡頭販售的熱狗，「小學去吃過超商熱狗後，就瘋狂愛上，三不五時不吃一根不行耶，尤其剛烤好的，又熱又油又多汁，真的很爽！」並表示之前疫情關係有一段時間禁止內用、店裡無販售烤熱狗，讓他感到非常崩潰，因此只要能吃上一支「啊…人生又圓滿了」，同時也好奇大家是否也覺得超商熱狗很好吃？
貼文一曝光，立刻吸引許多老饕們留言：「超愛，有些時間剛好的咬下去有汁噴爆」、「會買起司口味+茶葉蛋當一餐吃，從小吃到大都不膩欸」、「我都一次買全部口味，熱狗富翁」、「小時候還沒有那麼多樣食物的時候都吃熱狗跟茶葉蛋！，好懷念啊」、「原味熱狗一票！！」、「熱狗只服7-11，關東煮+泡麵畢生回憶」，還有不少人推薦「熱狗首選一定是起司！」、「超好吃⋯⋯我爸之前直接跟7-11買一整包冷凍的回家嗑」、「起司一試成主顧欸！」、「辣味最讚了，可是現在好像沒有了」、「當然是要要原味起司各一才夠吃啦」。
另外也有人表示：「小時候也喜歡，知道熱狗的原料後，再也不敢吃了」、「真的超好吃⋯⋯但漲價後越來越少買了」、「真的超好吃，但30幾元，有點貴」、「都沒有人覺得很貴嗎？除非很想很想吃，不然都買不下去」。（編輯：陳珮瑜）