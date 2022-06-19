機台上擺「零食」！老闆怒列缺失 員工苦笑：外國人都懂
在台灣不少與機器朝夕相伴的工程師或工作人員，都已經習慣常備「綠色乖乖」，希望機器能乖乖不出事，連英國媒體《BBC》都曾大篇幅報導這種現象。不過就有民眾分享過往工作經驗，自己因為擺放乖乖，遭老闆列為「5S缺失」，遭遇曝光也引起熱議。
原PO在臉書《爆廢公社》上發文提到，6年前自己在機台上放了一包綠色乖乖，結果當時居然被老闆拍照列為5S(整理、整頓、清掃、清潔、素養)缺失，老闆也表示不懂為什麼要把食物貼在機台上面，這也讓他不禁苦笑「想問問各位勞工們，還有哪些老闆不懂這些傳說？」
而遭遇曝光後，立刻有不少網友笑稱「這老闆一定不是基層出身」、「這都市傳說都紅到國外了，老闆身為台灣人居然不懂？」「5S缺失換來的是乖乖的永不罷工，站在生產單位的管理者視角是沒錯的」、「沒有這個才應該寫缺失吧！」「跟他說這是台積電的標配」、「我們老闆的女兒管電腦設備的，她也會叫我們擺乖乖，怕老鼠的她也改電子版乖乖，還把公司每台設備號碼都拿去拜拜」。
然而也有部分人抱持懷疑態度「乖乖可是玄學與科學交會奇點」、「有用才有鬼，每台都放，機台該是壞的時候還是壞」、「所以其他國家沒有乖乖，機器就只能放給他出問題囉？」（編輯：潘毅）