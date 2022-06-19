一個人餐廳吃飯內用很尷尬？內行人曝優勢：其實很享受
你習慣與親友一起用餐，還是一個人獨自享用美食？每個人的生活型態不同，步調節奏也不然一致，有時候多人一起行動雖然熱鬧，但是單獨體驗或許也能有不一樣感受。就有一名網友日前發文，好奇大家是否會一個人在餐廳內用吃飯？意外引起網友熱烈討論。
這名網友在《PTT》發文「一個人吃飯會選擇內用嗎？」，表示在用餐時間約不到伴，如果選擇在餐廳內用，因為大部分客人都是團體行動、有說有笑，反觀自己只能一邊滑手機一邊默默地用餐，就會覺得莫名尷尬，而且有些店家沒有吧檯桌，甚至也沒有兩人餐桌，自己就要獨占四人桌讓原PO覺得非常不好意思，因此想詢問大家：「還是乾脆一律外帶回家配影劇吃就好？大家覺得呢？」
貼文一出，立刻有許多過來人紛紛表示：「我吃buffet都一個人」、「尷尬？你可以買個娃娃帶去說是你朋友呀」、「我是孤獨的美食家」、「常自己一個人吃耶」、「內用吃一吃比較實在」、「我都常一個人吃居酒屋，豈不是更尬？」、「就算不是自己吃也常常整桌人都在用手機，有差嗎」、「會啊！我連電影都自己去看了，以前讀書就會自己去吃飯了啊！」、「火鍋鐵板燒牛排我都自己吃 ，事實上根本沒人在乎你，所以你也不用在意」、「一個人吃可以正念飲食」。
另外也有網友提出一個人吃飯的優勢：「內用才能享受熱騰騰的料理啊，而且吃飯也不用聊天滑手機」、「不喜歡製造垃圾在家裡，之後還要處理」、「會，不想外帶製造垃圾」、「一個人吃，可以很專心享受當下的美食」、「會！而且覺得食物用那種塑膠盒或紙盒裝，美味感減少很多」、「會，不想把垃圾帶回家，然後因為不拿免洗碗筷，這樣也不用洗筷子湯匙」、「一個人吃飯超爽的好嗎？完全不用考慮分帳/對方口味/要聊什麼」、「有什麼尷尬？一個人只是能點的比較少，但是不用互相配合自由的多」。（編輯：陳珮瑜）