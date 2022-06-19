看電影買套餐比較優惠？過來人曝「真相」：快變潛規則
你看電影喜歡搭配飲料以及餐點嗎？最近有不少電影大片接續搶在暑假前上映，而民眾也紛紛走進戲院先睹為快，然而就有一名網友分享自己到電影院時，在店員的強烈推銷下買了電影票套餐，卻讓她忍不住疑惑是否真的比較划算？意外釣出許多過來人曝：「這快變成看電影的潛規則了」。
這名女網友在臉書社團《爆廢公社》發文，提到之前因為疫情關係，已經許久沒有進戲院看電影了，這次剛好湯姆·克魯斯的新片《捍衛戰士：獨行俠》上映，衝著阿湯哥睽違36年的續作，趕緊到電影院欣賞。原PO到櫃台刷信用卡購票時，向售票員說明電影場次以及要額外加購「一份小爆米花、1杯飲料」即可，未料售票員卻一直詢問「需不需要熱食」？原PO拒絕了之後售票員就開始狂使用售票機螢幕，大約1-2分鐘之內又不斷推銷有「爆米花、2杯飲料、熱食」的套裝組合。
原PO再次表明只需要原先說的數量及大小之後，接著售票員就自動打出一組金額，但是當原PO再次確認金額是否為原先點餐的金額時，沒想到售票員又開始解釋「『這個組合』是目前對我最有利、最划算的」，並強調如果她堅持原本的方案，金額將會高出許多。最後原PO選擇相信售票員，但是卻在看完電影時，目睹別的觀眾拿著她原本想要單點的爆米花以及飲料，因此讓她忍不住將銷售明細表PO上網並且疑惑地詢問：「請問真的如那位售票員所說的，套裝是最有利的嗎？」
貼文一出，立刻引來許多網友表示：「這快變看電影的潛規則了，真的要很有毅力堅定的拒絕，不然真的會被洗過去，沒辦法，該影城就是規定員工推銷套餐為最高原則」、「電影院最賺錢的不是票，是餐」、「真的，都是滿滿的話術」、「信用卡飲料爆米花套餐大概60塊就有」、「貴在那個造型杯子，其他的都差不多」、「過來人告訴你，電影套餐絕對是最貴的」、「售票員有業績壓力～ 有時候服務好就幫他一下」，而原PO也補充：「可以理解有業績壓力，而且也是我主動說要買爆米花的，但是他還一直說『比我單買還要更優惠』，票也沒有幫我用信用卡優惠，這我就有點ooxx，感覺我變成凱子了」。（編輯：陳珮瑜）