NOW早報／戴資穎、林昀儒發威！雙雙擊敗中國強敵奪冠軍

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戴資穎方面，首局小戴跟王祉怡就陷入苦戰，不過小戴最後在關鍵判決失利，以21:23落敗，第二局小戴火力全開，連續狂拿11分，讓王祉怡招架不住；第三局小戴開局就以6:1領先，之後小戴發生失誤，讓王祉怡逆轉成9:8，小戴急起直追，王祉怡以身高優勢下壓，讓她以10:11暫時落後；不過小戴回神後，一口氣連拿4分，小戴殺球威猛，王祉怡回擊不成，最終以21:15贏球，成功奪下生涯印尼公開賽第三冠。
林昀儒部分，向鵬之前擊敗「台灣桌球教父」莊智淵，順利挺進冠軍賽，林昀儒則是擊敗德國好手法蘭西斯卡，進軍決賽；決賽一開始，林昀儒就以11:8拿下，第二局他也以11:9拿下，第三局11:5，最後一局，林昀儒以11:8再贏下，以直落四比分奪下冠軍。
今日天氣／仍有局部陣雨！白天高溫恐突破35度 出門注意防曬、補水
中央氣象局今（20）日表示，今天各地上午大多為多雲到晴天氣，午後因熱力作用在大台北、東北部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，南部地區清晨至上午因海陸風輻合，有零星短暫陣雨；氣溫方面，夜晚至清晨低溫普遍在25到27度左右，白天高溫達32到35度，局部地區可能還會更高一些，尤其花東、南高屏、大台北及台南有局部發生36度以上高溫出現的可能，東南部也有機率發生焚風，民眾出門記得要防曬多補水。
陳時中「今日出關」可親自主持記者會？羅一鈞給答案
流行疫情指揮中心指揮官陳時中6月12日確診，13日起開始居家照護，預計今（20）日滿7天隔離可出關；陳時中今天是否親自主持記者會？對此，醫療應變組副組長羅一鈞表示，視陳時中身體狀況而定，不過並未規定一定要快篩陰才能開記者會。
上週陳時中確診後，接續社區防疫組長薛瑞元、醫療應變組副組長王必勝、發言人莊人祥、醫療應變組組長石崇良皆確診。陳時中隔離滿7天，今天可以出關，是否會親自回歸主持防疫記者會？羅一鈞表示，主要還是看部長明天的身體狀況，不過並未規定要陰性才能出席。
許藍方哭窮真相曝！剩20萬也豪邁借人 閨密求別再被騙
「最美博士」許藍方被捲入醫師不倫案，被原配求償300萬，還要公開道歉，雙方和解條件談不攏，上回出庭沒有律師相陪，竟然是因為戶頭只剩7000多元，無法支付訴訟律師費，還被質疑哭窮，其實她之前在《小姐不藏私》節目，就被曝光戶頭金額不高，還很有義氣要借給「不吸地團」成員，沒想到現在連律師費都付不出來。
「不吸地團」班底感情不錯，還組成7朵花出遊，主持人派翠克為了考驗成員們友情，安排筱筱、張琳、Pag致電給其他人借錢或做出特殊要求，結果個性天兵的許藍方，完全沒有發覺怪異之處，先是筱筱致電邀她來家裡幫忙打蟑螂，即使內心很害怕，還要趕錄影通告，她都願意擱下自己的工作，豪邁答應去對方家幫忙打蟑螂，派翠克揭曉是整人遊戲，她還天真詢問到底有沒有蟑螂，超有義氣的表現，讓姐妹們都很稱讚。
接著，Pag又致電許藍方，透露公司急需金錢周轉要借100萬，結果許說身上沒什麼錢，「我現在只有20幾萬，全部都被我媽拿走了」，即便經濟拮据，她竟爽快答應借出20萬，只留下生活開支費用，Pag刻意要求再多一點，許藍方天真回答，先問經紀人看是否會有收入進帳，「如果《小姐不熙娣》有錄的話，那我就可以再多一點零用錢」，成員事後坦承惡作劇，Pag忍不住說了3遍「阿方，你可不可以不要這麼好騙！我認真擔心你」，並強調要她千萬不要隨便借錢給別人。
節目播出後，許藍方天兵行為，讓粉絲都笑翻了，「博士真的可以列為重點保護動物耶」、「一定要多發阿方啊，讓她有零用錢花」、「你們不要這樣弄博士啦，她人很好也太好騙，要好好保護她」，也有人質疑是故意製造節目效果，結果釣出許藍方回覆：「是玩真的！！我那天喘死，貓砂不夠剛買回來，然後已經要衝出門了！B2哥可怕也成功的地方就是節目都沒在做假的，不然有誰會想在銀幕前笨給大家看啊 我演技也沒那麼好好嗎？不然我早去當演員」。而這次節目播出時間點，剛好在許藍方跟律師溝通期間，公布戶頭只剩20幾萬不謀而合，間接證實沒說謊。
吳夢夢為何是「台灣第一女優」？牽線人是他 認尷尬原因
台灣成人影視圈，竟因「台灣第一AV女優」這一稱號掀起波瀾！AV女優「娃娃」翁雨澄控訴擁有「台灣第一女優」的吳夢夢疑向平台施壓下片，連網紅經紀人圤智雨也被牽扯其中。對此事件，Youtuber中指通也分享自身觀點，更透露吳夢夢「台灣第一女優」稱號的由來。
網紅經紀人圤智雨公開的對話內容顯示，對於吳夢夢擁有「台灣第一女優」的稱號，娃娃認為「如果再開一個票選，我絕對是鄉民們更認可的條件對嗎」。
在日前外媒BBC的專訪中，吳夢夢也被譽為「台灣第一女優」。而針對此稱號的由來，中指通則提到「當初幫吳夢夢談要到日本發片的人，其實就是我，中指通本人，但中間因為工作簽證有點麻煩再加上剛好遇到疫情所以後續就耽擱了，而在日本這件片商其實很常看到企劃停止這件事情，但去日本這件事情是真的，只是夢夢太早揭露這件事情，導致後面有點尷尬，我們當初對她也很不好意思」。
中指通又說「當初我們在第一次採訪吳夢夢的時候，縱觀她全部的表現因此就以我們自己的觀點認定她為台灣第一女優，當初她很謙虛的提供了其他的女優人選，告訴我們她自己努力還不夠，還有其他女優也很努力在這塊的經營，也因此我們也才看到更多的華語女優的努力」。
而針對這次兩位女優間的爭議浮上檯面，中指通也感慨「兩位女優我們都採訪過，兩位都在工作時都有很好的表現，也很敬業華語圈的成人產業正在興起，就我們的角度而言，看到這樣的事情其實蠻遺憾的。以身為看片仔身分的我們，希望這件事情可以儘早落幕結束。雖然看片歸看片，龜苓膏歸零很幹話，但我們都希望正在萌芽興起的華語圈有更好的發展」。
八點檔見她好眼熟！本尊竟是「35年前最強童星」 網震驚
日前有網友挖出16年前綜藝節目片段，一名大眼妹「郭賴晏」被認出是現在八點檔女神郭雅棠而掀起話題，而近日，又有網友發現在看八點檔時，看到一位非常熟悉的身影，結果仔細對比發現本尊竟是「35年前最強童星林小樓」，讓不少網友直呼「這根本是我的童年！」、「是桃太郎那個啊？怎都沒認出來！好驚訝」。
一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」貼出兩張圖，並表示「這是我小時候的回憶啊....」只見照片中，左邊是正在線上的八點檔《黃金歲月》截圖；右邊則是35年前的電影《新桃太郎》的劇照，不少人看對比照才發現，原來在《黃金歲月》劇中飾演「阿鳳」的女演員，就是當年出演《新桃太郎》紅極一時的童星林小樓。
貼文一出，不少網友紛紛回應「竟然是林小樓！真的完全是回憶」、「太神扯了....重出江湖的概念嗎」、「林小樓欸！當年最強最紅的童星吧，新桃太郎太夯了」、「還有持續關注小樓姐欸，人很好也會跟粉絲互動」、「我不認識她，但有看過新桃太郎....很驚人」、「林小樓啊！沒想到現在演八點檔了」、「五官其實還是超級好認！支持小樓姊繼續演八點檔演起來！」
而事實上，林小樓雖然已經淡出螢光幕多時，但近年來仍然會在《戲說台灣》的單元劇中尬上一角，這次又出演客串一些八點檔的角色，讓不少網友敲碗「童年最強女演員」回歸戲劇圈，帶給許多人不同面貌的林小樓，不再只是以桃太郎的深刻印象留在劇迷心中。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。