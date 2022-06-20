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冷氣開26度熱醒！內行抖「3招」省電又涼爽：關鍵非溫度

▲有網友感嘆冷氣開26度還是常常被熱醒，因此都會先調低溫度，對此，台電就分享「冷氣省電」小撇步，讓民眾在消暑之餘也不忘顧荷包、節省電費。（示意圖／取自photoAC）
▲有網友感嘆冷氣開26度還是常常被熱醒，因此都會先調低溫度，對此，台電就分享「冷氣省電」小撇步，讓民眾在消暑之餘也不忘顧荷包、節省電費。（示意圖／取自photoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-06-20 07:01:272022-06-20 07:50:10

天氣炎熱，明（21）日也即將迎來夏至，許多民眾回到家除了洗手消毒以外，就是開冷氣消暑了。對此，就有網友在PTT發文，好奇「大家都提倡冷氣開26度剛剛好」，但他總是覺得很熱，因此好奇大家冷氣都開多少度？貼文一出，立刻掀起熱議。不過台電對此就曾分享「冷氣省電」小撇步，讓民眾在消暑之餘也不忘顧荷包、節省電費。

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該名網友在PTT以「大家冷氣都開幾度」為題發文，表示最近真的好熱，雖然說提倡開26度剛剛好，「但我覺得26度好熱，我自己是開24度左右，等涼了再轉成26，不過聽到朋友有人開29、30度，整個嚇到，那是暖氣吧？想問問大家現在冷氣都開幾度」？

不過針對「想要冷氣快涼就把溫度設定很低」的行為，台電就曾表示「其實非常NG」，也相當耗電，因為冷氣剛開始運轉時，為了達到設定溫度，會高功率運轉，也就是最耗電的時候，如果溫度一下子就調得太低，反而將高功率運轉時間拉長也耗電，想幫冷氣加速降溫來省電，可以「開電風扇或循環扇」，不僅有助於室內空氣對流，也能提高冷房效果來省電，「冷氣溫度每調高1度可省電6％，所以設定26到28度並搭配電扇就會很涼」。

▲針對「想要冷氣快涼就把溫度設定很低」的行為，台電就曾表示「其實非常NG」，也相當耗電。（圖／翻攝自臉書台電電力粉絲團）
▲針對「想要冷氣快涼就把溫度設定很低」的行為，台電就曾表示「其實非常NG」，也相當耗電。（圖／翻攝自臉書台電電力粉絲團）
台電也指出，若家中長時間吹冷氣，省電最有感的方式就是改用「變頻冷氣」，且「能源效率第1級+CSPF值高的機種最省電」。因為變頻冷氣跟傳統的定頻冷氣差別在於，當室內溫度降到設定溫度時，定頻的壓縮機會停止，當室內溫度上升又再次運轉，而變頻則改以較低頻運轉，減少開跟關壓縮機次數來省電。

因此，若對冷氣需求較低、開的時間不長，只在睡前開啟讓室內降溫就關閉冷氣，定頻冷氣或許就符合需求，但如需長時間使用冷氣情況下，會建議改用變頻冷氣，省電很有感。

▲台電指出，省電最有感的方式就是改用「變頻冷氣」，且「能源效率第1級+CSPF值高的機種最省電」。（圖／翻攝自臉書台電電力粉絲團）
▲台電指出，省電最有感的方式就是改用「變頻冷氣」，且「能源效率第1級+CSPF值高的機種最省電」。（圖／翻攝自臉書台電電力粉絲團）
貼文一出，網友也認為，不只單看「冷氣設定幾度」的問題，就連冷氣機的「新舊」與「噸位」也都要考慮進去，「看冷氣頓數吧，我個人開28、29左右，算是蠻夠力的」、「冷氣新舊或大小也有蠻大程度會影響溫度的，應該不能只看數字就定論XDD，像我房間開25度跟我媽房間開29度的身體感覺是一樣的」、「看室內大小以及冷氣噸位，條件都足夠的情況下，其實28度就非常足夠了」、「3坪大的房間被裝了兩噸半的冷氣，30度只能開10分鐘，不然會冷死」。（編輯：郭佩蓉）


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