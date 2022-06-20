冷氣開26度熱醒！內行抖「3招」省電又涼爽：關鍵非溫度

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不過針對「想要冷氣快涼就把溫度設定很低」的行為，台電就曾表示「其實非常NG」，也相當耗電，因為冷氣剛開始運轉時，為了達到設定溫度，會高功率運轉，也就是最耗電的時候，如果溫度一下子就調得太低，反而將高功率運轉時間拉長也耗電，想幫冷氣加速降溫來省電，可以「開電風扇或循環扇」，不僅有助於室內空氣對流，也能提高冷房效果來省電，「冷氣溫度每調高1度可省電6％，所以設定26到28度並搭配電扇就會很涼」。
台電也指出，若家中長時間吹冷氣，省電最有感的方式就是改用「變頻冷氣」，且「能源效率第1級+CSPF值高的機種最省電」。因為變頻冷氣跟傳統的定頻冷氣差別在於，當室內溫度降到設定溫度時，定頻的壓縮機會停止，當室內溫度上升又再次運轉，而變頻則改以較低頻運轉，減少開跟關壓縮機次數來省電。
因此，若對冷氣需求較低、開的時間不長，只在睡前開啟讓室內降溫就關閉冷氣，定頻冷氣或許就符合需求，但如需長時間使用冷氣情況下，會建議改用變頻冷氣，省電很有感。
貼文一出，網友也認為，不只單看「冷氣設定幾度」的問題，就連冷氣機的「新舊」與「噸位」也都要考慮進去，「看冷氣頓數吧，我個人開28、29左右，算是蠻夠力的」、「冷氣新舊或大小也有蠻大程度會影響溫度的，應該不能只看數字就定論XDD，像我房間開25度跟我媽房間開29度的身體感覺是一樣的」、「看室內大小以及冷氣噸位，條件都足夠的情況下，其實28度就非常足夠了」、「3坪大的房間被裝了兩噸半的冷氣，30度只能開10分鐘，不然會冷死」。（編輯：郭佩蓉）