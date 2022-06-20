迴轉壽司只知吃爭鮮？新神店躲2年抖出 太空艙送餐爆紅
日本壽司向來深受不少台灣人喜愛，近年來更有不少知名迴轉壽司品牌進駐台灣，吸引許多老饕前往朝聖，像是爭鮮、壽司郎、藏壽司等等都是大家日常會去吃的迴轉壽司品牌。不過，近日就有網友分享一段迴轉壽司品牌用餐影片，結果引起廣大網友熱烈討論，紛紛敲碗詢問「這是哪間店」，才發現台灣早已有新的迴轉壽司店，但自己都沒吃過，掀起話題。
一名網友在Tik Tok貼出一段影片，只見影片中，看到一個金黃色與黃色相間的車輛在輸送帶上行經而來，看起來就像太空艙一般，打開之後正是客人的餐點，而在一旁牆壁上貼的菜單圖片，正是許多不同種壽司選擇，影片中也可以看到許多師傅站在輸送台中間捏製壽司，不難發現就是一間迴轉壽司店。
貼文一出，網友紛紛回應「哇！這個送餐的太可愛了吧，是哪一間呢？」、「好可愛的送餐模式喔」、「哇！是太空艙嗎？超可愛的」、「請問是哪一間呢？都沒有看過」、「是新開的嗎？怎沒有看過啊」；而也有內行老饕則透露「這間叫侍悟丸迴轉壽司，在雲林」、「嘉義也有一間喔，叫侍悟丸」、「侍悟丸迴轉壽司啦，最近才剛開雲林店而已，之前才一間店知名度當然低」、「雲林跟嘉義各有一間，侍悟丸壽司」。
而《NOWnews》記者實際查詢這間「侍悟丸迴轉壽司」，發現原本在2020年時，僅有嘉義市擁有一間門市，而在近日於雲林斗六開設第二家分店，且是6月初才開始營運，才剛開幕就爆紅，訂位電話不斷，日前人潮多到讓官方直接在IG發表聲明表示「感謝雲林朋友的支持，對於我們的用餐體驗指教，我們都虛心接受，但訂位電話不是不接，而是餐期時間現場人潮源源不絕，還請見諒」顯見人氣竄紅相當快。（編輯：張嘉哲）