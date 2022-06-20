周杰倫新專輯「超神創作紀錄片」曝光！網見錄音地點震驚
天王周杰倫睽違6年宣布即將推出新專輯，消息一出，廣大歌迷朋友們都相當期待，而他昨（19）日晚間也在YouTube釋出新專輯巴黎創作紀錄片，只見他和好友兼魔術師陳冠霖等人一起到巴黎舊貨市場逛街，他還說「我要找一個東西，所有歌迷都在期待，跟專輯有關係的東西」，接著還到讓人完全想不到的地點錄音，影片一出，網友紛紛直呼「太期待」、「終於等到」。
影片中，他們來到賣舊黑膠的小店，陳冠霖說「要找老歌來這就對了」，豈料周杰倫不屑回應「我還需要找老歌嗎？我自己就是寫歌的人，我寫一首老歌可不可以」，接著還購入一個50年代的麥克風，讓眾人非常不解，周杰倫也解釋「音色可以調成那種氛圍沒錯，但那種氛圍跟別人不一樣」，也間接透露新專輯與復古老歌有關。
而天王就是狂，他甚至直接挑戰到巴黎的火車站創作，周杰倫說「來改變一下創作氛圍，創作環境非常重要，在這種環境超屌，我要挑戰在車站創作」，並透露自己很看感覺，就將大夥兒打發到旁邊喝咖啡，獨自一人坐在人來人往的車站鋼琴前埋首創作。
畫面一轉，到了隔天，他帶著從市集買來的50年代舊麥克風和錄音器材，接著到了巴黎歌劇院錄音，他還霸氣表示「誰說只有拍MV才能找漂亮的地方，其實配唱也是要找漂亮的環境」，就直接在巴黎歌劇院裡錄起音來。
影片一出，也讓大批網友激動回應，「大！期！待！！！！！終於！！！！！！！」、「眼淚都要掉下來了，終於等來了，新專輯快點來吧」、「這張專輯的鋪陳....讓人不得不把期待值往上瘋狂堆疊」、「終於要等到了啊」、「感動到真的流下淚，我愛你周杰倫」、「終於等到新專輯了，看看這次會帶來甚麼樣的驚喜」、「這創作過程太屌了吧！不愧是周董」、「開心，周杰倫永遠的神，繼續加油，永遠支持你」。（編輯：郭佩蓉）