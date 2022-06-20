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冷氣調27、28度太熱？遙控器「按1鈕」涼翻：日本人瘋傳

▲現在疫情期間多數人都待在家，加上夏天來臨，高溫不斷，不少人都會開啟冷氣來涼爽一下。（圖／記者張嘉哲攝）
▲現在疫情期間多數人都待在家，加上夏天來臨，高溫不斷，不少人都會開啟冷氣來涼爽一下。（圖／記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-06-20 08:00:00

夏天的氣息越趨明顯，現在中午時不時就突破35度的高溫，讓不少人都會開冷氣來涼爽一下，但冷氣要如何正確開啟，又如何讓室內溫度趕緊降低的方法，你知道嗎？就有日本綜藝節目實測，表示很多人一回家後打開冷氣的方法都是錯誤的，其實只要多按遙控器上的「一顆按鈕」，即便是28度也能夠涼爽到不行，還能輕鬆省電。

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日本電視節目《日本人の3割しか知らないこと》先前進行一項實測，首先分為兩組，都是同在攝氏36度的房間內，第一組工作人員一進房間之後，先將冷氣調整到18度，接著開始觀察工作人員體溫的變化，結果發現測試者體溫下降需要花費7分鐘的時間。

▲日本節目實測在36度的房間內開啟冷氣18度與28度人體的降溫速度。（圖／日本人の3割しか知らないこと）
▲日本節目實測在36度的房間內開啟冷氣18度與28度人體的降溫速度。（圖／日本人の3割しか知らないこと）
而另外一組，進到房間之後則是將冷氣打開到28度，接著將「風量調整到最高」，結果工作人員的體溫在2分鐘就有明顯的下降跡象，顯見冷氣調整低溫並不代表就是最快的降溫辦法。

而其原理，節目專家也表示「這是因為冷空氣會向低處匯集，而熱空氣會上升，如果調高冷氣風量的話，會使冷空氣在房間產生對流效果，而如果是將冷氣開到18度，空間溫度要達到18度需要耗費更多電力且效果不彰，所以想要開冷氣後快速變涼，只要調高風量就能省電又快速涼爽，而不是調低溫度」。

▲有網友感嘆冷氣開26度還是常常被熱醒，因此都會先調低溫度，對此，台電就分享「冷氣省電」小撇步，讓民眾在消暑之餘也不忘顧荷包、節省電費。（示意圖／取自photoAC）
▲與其開冷氣開超低溫，不如調整溫度較高並且「調大風量」讓其空氣對流，反而更涼爽。（示意圖／取自photoAC）
事實上，台電也經常在夏日時提醒民眾開冷氣「對流」的重要性，表示開冷氣一開始打開的溫度就是設置26至28度，再加上電風扇就會變得非常舒適，反而不是調低溫度，因為溫度每降低1度，就會消耗空調電力高達6%，民眾想要省錢又吹得舒適，可不要再被「低溫就是涼」的概念給綁架啦！（編輯：張嘉哲）

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