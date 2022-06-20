9位最帥YouTuber名單公開！網公認第一是他：理想型老公
台灣YouTube創作者眾多，在題材多元情況下，各自都擁有不同的粉絲群，也因此誕生不少新生代男神、女生被崇拜。近日，就有網友討論「9個長得超帥的YouTuber」列舉許多線上知名影音創作者，直言帥度破表口才又好，掀起一波話題，網友也紛紛發表自己「心中第一帥」。
一名網友在「Dcard」貼文指出「我心目中有9位長超帥YouTuber，分別是上班不要看的阿傑、圖文創作系YouTuber鵝肉麵、中國比利時混血兒錫蘭Ceylan、Dcard頻道的的Rio、脫口秀喜劇演員曾博恩、最近剛與前東家鬧翻的波特王、演員轉行YouTuber的vic陳仲熙、髮型師ken桑、法國YouTuber酷，如果硬要說的話我自己覺得vic陳仲熙最帥，大家覺得呢？」
貼文一出，網友紛紛回應「你這篇文章我直的都快看彎了，每個都真的帥」、「你這挑選標準真的精確，每個都帥炸」、「欸你這週要幹嘛的崇崇，幽默暖男，笑聲很爽朗，超喜歡」、「喜歡生活智慧王欸，身材超好感覺很有趣」、「錫蘭白白淨淨的，沒有傻傻交付全部，我可太喜歡了」、「這種文章一定有阿傑」、「博恩真的是有夠耐看那種帥」、「肉麵真的超帥，雖然他都說自己馬鈴薯臉，可是明明就帥炸了」、「vic陳仲熙太有魅力，真的帥瘋」。
而留言中，獲得最高聲量的則是「豆漿爸」，不少網友直呼「我覺得漿爸比較是氣質+耐看的帥，第一眼覺得很普，但多看幾支影片就會愛上那種」、「推推豆漿爸....真的好有魅力」、「看豆漿爸真的是心情好好喔，理想型老公」、「漿爸個性超級超級加分！為什麼會有這麼溫柔的理工男」、「漿爸父愛力爆發....很難不喜歡」、「漿爸根本理想型」、「豆漿爸唯一推薦，真的好喜歡，長得也很耐看」。
而至於過往也常出現在榜單的「77老大」為何沒有入榜，原PO則解釋「因為有了ken桑，很難不把2個大叔拿來比較，抱歉了77老大，但我還是很愛你的影片；至於豆漿爸的話我沒有看過他的影片，所以才沒列在名單內」。（編輯：張嘉哲）