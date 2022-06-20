百元剪髮「神級優勢」靠它就賺飽！內行抖真相：贏過髮廊
百元剪髮這幾年超夯，在台灣各地大街小巷都能看到許多間百元剪髮店，對此，就有網友好奇「百元剪髮是不是很賺」，並透露「神級優勢」，也就是「價格低且效率高」，貼文一出，也有內行人抖真相，直呼「一堆贏過髮廊」。
該名網友在PTT以「百元理髮是不是很賺啊」為題發文，表示前幾天心血來潮去嘗試百元理髮，「結果不到15分鐘，剪加洗好了耶，全程小姊姊跟我講不到三句話，『還可以嗎』、『這邊請』、『水會不會太燙』」，也讓他驚呼「超級有效率的，價格才只是平常去的一半，不過比平時在剪的造型差了點，而且人超級多的，客人一個換過一個，有沒有百元理髮的朋友可以現身說法一下呀，是不是還滿賺的」？
貼文一出，也釣出專業網友回文，「好賺啊，不少百元理髮都是髮廊設計師轉戰過去的，會出現百元理髮是將美髮服務差異化，並不是每個人每次理頭髮都是要大改造，有的人只是要修瀏海，有的人只是要兩側推光上面繼續留。省掉那些有的沒的服務以及洗頭小妹的人力，專注於理髮拼翻桌率，效益不輸髮廊」。
該名網友接著說，「我固定去理的那家沒洗頭純理髮價格維持100（台北市很多含洗的漲到120~150）一顆頭設計師55元，店家45元，生意好的時候一天六七十顆頭，普通一點也至少四十顆頭，所以換算下來日薪差不多2000~3500。然後男生客人真的很多，男生的短髮尤其兩側習慣推光的，最多兩個禮拜就要嚕一次了。髮廊客人都是女生，女生久久才要大改造，雖單筆消費較高，扣掉店面租金人事成本（尤其髮廊一堆人要養）實際上拿到的可能不及百元理髮連續嚕幾顆頭」。（編輯：郭佩蓉）