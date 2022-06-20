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超商CP值最高的食物是？老饕推爆「神組合」：一堆店家輸

▲原PO好奇「超商CP值最高的食物是什麼」，貼文一出，眾人全推咖哩飯和茶葉蛋。（示意圖／取自Unsplash）
▲原PO好奇「超商CP值最高的食物是什麼」，貼文一出，眾人全推咖哩飯和茶葉蛋。（示意圖／取自Unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-06-20 10:18:512022-06-20 10:29:35

台灣便利商店眾多，密度更是世界排名第二，由於24小時營業的性質，已經成為民眾日常不能缺少的店家。對此，就有網友好奇「超商CP值最高的食物是什麼」，貼文一出，眾人全推「茶葉蛋」和「咖哩飯」，大讚「很多小吃店的滷蛋都比它貴」、「店面一堆咖哩比超商難吃」。

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該名網友在PTT以「超商CP值最高的食物是啥阿???」為題發文，表示他到超商逛了一下，發現超商的食物好像沒有以前感覺那麼貴了，「可能是因為現在很多東西都漲價漲太誇張了，不過逛了一圈感覺好像沒啥好吃的，最後又跑去買鹹酥雞，便利商店有高CP值的食物嗎」？

▲原PO好奇「超商CP值最高的食物是什麼」，貼文一出，眾人全推咖哩飯和茶葉蛋。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO好奇「超商CP值最高的食物是什麼」，貼文一出，眾人全推咖哩飯和茶葉蛋。（示意圖／取自unsplash）
貼文一出，「茶葉蛋」和「咖哩飯」受到最多網友推薦，「茶葉蛋，目前應該是這個吧，畢竟幾乎所有小吃店的滷蛋都要15元了」、「咖哩配茶葉蛋」、「茶葉蛋！」、「茶葉蛋要小心不要買到18塊的」、「咖哩，店面一堆咖哩比超商難吃」、「咖喱飯，外面70、90都是台式超難吃咖喱，只有711用佛蒙特」。

▲除了茶葉蛋被網友認為是超商CP值最高的食物以外，咖哩飯也獲得不少人推薦。（示意圖／取自Shutterstock）
▲除了茶葉蛋被網友認為是超商CP值最高的食物以外，咖哩飯也獲得不少人推薦。（示意圖／取自Shutterstock）
不過，也有網友推薦其他商品，「一盒裡有兩個海苔飯捲那種，1餐就吃很飽」、「超商報廢打折品CP值最高」、「泡麵」、「無糖豆漿」、「真空包裝的雞胸肉，可以直接拆開吃補充蛋白質」。（編輯：郭佩蓉）

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