台灣老街「最強美食」被抖出！內行進店狂掃：根本忍不住
台灣各地的飲食、文化、歷史各有不同，因此長年發展下來，「老街」除了成為紀錄和懷念過去的好地方，更是熱門景點，假日總有絡繹不絕的人潮，對此就有網友分享，自己每次逛老街，一定會被「某項美食」吸引，忍不住買回家，貼文引起不少人共鳴，掀起熱議。
原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，「有誰跟我一樣，每次逛老街，就會忍不住想買一包蕃薯餅」，他認為蕃薯餅的特色在於份量大，常常都是賣一大包，不僅可以吃很久，價格其實也不算昂貴，更大讚「從小吃到大也不會膩！」對此原PO也相當好奇，是否也有自己的同行，直呼「買過的人，出聲應援一下」。
貼文曝光後引發討論，不少網友回應「好吃欸，可是太大包我吃不完，都買最小包的過過癮」、「之前過年我自己兩天吃完一包」、「這東西有毒，看到就會想買」、「哪能吃很久...看個電影就不見一半了」、「一個晚上就不小心嗑完半包，內心好罪惡啊」、「每次一到老街就先找它，回家抱著嗑」、「超愛吃的但是也很胖，每次吃都會停不下來，需要被制止」。
不過針對老街，《NOWnews》日前也曾報導「逛淡水老街卻見三峽美食！他揭『致命亂象』感慨 網笑了」，文中提及，台灣幾乎所有的老街，都可以買齊其他老街的特產，認為這樣過度商業化的運作方式，讓各地的特色無法被凸顯和保留，逛起來感覺大同小異，導致旅遊時，對老街的行程安排上意願降低。（編輯：張志浩）