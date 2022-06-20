iPhone充電線狂壞超煩？「正確用法」曝：一條至少戰5年
iPhone在台灣手機界當中市占率相當高，平均每10個人中就有6個人都是拿iPhone，是相當受歡迎的品牌機，不過，使用iPhone的妳是否也有困擾，每次充電線才剛買沒多久就壞掉，導致不斷重複購入同樣相同東西呢？就有網友討論「iPhone充電線沒壞過的人多嗎？」貼文引發廣大迴響。
一名網友在PTT貼文指出「我自己用iPhone 7好幾年都沒有充電線斷掉的問題，反而是借給前女友用幾個月之後就斷了，感覺跟使用習慣有關係，想請問大家拿iPhone的，有人充電線也跟我一樣沒壞過嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「原廠充電線的頭用幾個月就鬆掉了.....」、「我從iPhone4開始，每一代送的線都沒壞過」、「我的是外面的包材舊化脫落，導致裡面的部分線材露出才換掉」、「3年多沒壞過，買來就把頭尾包起來」、「會壞是因為一堆人扯線拔開....捏住硬硬的接處就根本不會壞」、「有些喜歡放包包亂凹後，壞了就說線爛....」、「就是很多人一直拉線拔掉，當然會壞」、「只要不要扯線，家裡外出分開的話，一條至少戰5年」。
綜合網友意見，多數內行網友分享iPhone線正確用法應該是「捏住連結頭」地方拔起，而不是扯線，加上多數人喜歡一條線用到底，家裡和外出都用同一條充電線，帶出門又折又凹塞在包包，不斷來回之後自然讓充電線的壽命大幅度降低。
3C達人Tim哥就也曾表示「很多人習慣抓線拔充電線，導致線頭的膠圈長期承受力量，進而導致破損，正確的使用方式，應該是手握iPhone傳輸線的連結頭體，以最堅固的地方去承受插拔的力量，而不是脆弱的線體」因此常常iPhone線壞掉的你，也可以調整一下自己用線的方法，說不定能為你省下許多線材壞掉的費用哦！（編輯：張嘉哲）