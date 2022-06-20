iPhone王者不是6S了！「最後神機」再戰好幾年：後悔沒買
近年來人手一支智慧型手機的情況早已不稀奇，而蘋果（Apple）旗下經典產品「iPhone」，一直以來都相當有人氣，每當新品推出後，總能吸引大批果粉們的目光。不過，就有網友點出iPhone「最後神機」，而答案並非最常被推薦的iPhone 6S，而引起討論。
有網友於PTT八卦板上表示，疫情已經過了許久，而iPhone依舊沒有讓「指紋辨識」功能重出江湖，讓人外出戴口罩時無法順利使用臉部辨識解鎖，「所以沒買apple watch的人，只能一直手動輸入密碼」。
但他突然指出「也因為這個原因，很多人放棄買新手機，選擇卡在iPhone 8 Plus以前，又加上比較大的電池和LCD螢幕」，讓原PO好奇詢問「iPhone 8 Plus算是最後的神機吧？有沒有相關的八卦？」
問題一出，瞬間吸引不少果粉認同留言，「對，換個電池復活」、「對，正在用，我就不爽瀏海」、「對，還好買了，後悔沒買兩支」、「用兩年換電池，一樣頭好壯壯，空間不足買個雲端」、「是，正在用它發這個推」、「我正在用，打算再用兩年吧」、「剛出用到現在，等待指紋重出江湖」。
但也有人搖頭認為「都有SE了還在iPhone8+」、「11才是」、「我就換安卓，光學指紋好好用，輕輕一碰就解鎖了」、「4s＞其他」。（編輯：陳雅雲）