衝看《侏儸紀公園》冒「天線寶寶」？男氣炸：擋到我視線
美國科幻冒險電影《侏儸紀公園：統霸天下》在台灣票房亮眼，吸引許多粉絲前來觀賞。不過，一名網友就氣憤抱怨前排的女觀眾擋住他的視線，照片曝光後，讓不少人產生共鳴，「這種真的很討厭。」
臉書社團「爆怨公社」，有網友PO文抱怨「昨晚心血來潮來到電影院想看恐龍，結果…」可以從他拍下的照片看到，原來是前排的女觀眾戴了黃色的髮帶，不僅顏色亮眼‧綁的蝴蝶結的確影響到原PO的觀賞品質，難怪讓他氣到不行「小姐！妳這樣沒有比較可愛餒，而且還擋到我的視線了」。
不少網友紛紛痛斥「看電影還戴這種會影響到別人的頭飾，真沒公德心」、「看個電影戴著這個幹嘛⋯最近很常看到這種天線」、「我去看電影，多數都被前面的頭擋住」、「這種真的很討厭…還有戴帽子進去電影院的」、「我遇過前面綁很高的丸子頭」、「跟有的演唱會頭上戴超誇張超亮髮飾一樣」、「這種真的很討厭」。
但也有人建議，「那個可以凹的，幫她兩邊壓到最低」、「如果電影院沒有滿座就自己換個位置吧」、「你其實直接跟她說會比較好」、「所以說不要省錢看電影好嗎？給自己一個好的體驗，我跟老婆去看電影絕對不會選窄空間的」。（編輯：詹鎰睿）