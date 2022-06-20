冷氣才買2天！房東「進門偷關」不給吹 網揪疑點喊快逃
為了對抗夏天炎熱的太陽與難受的高溫，不少人在家中都已經重新開啟冷氣，而對於一些租屋族來說，冷氣更是必備家電，不過卻有網友分享，自己遇到的怪房東，不僅會限制開冷氣的時間，還會偷溜進房內關掉電器的電源，令她相當崩潰，貼文引起討論。
原PO在Dcard發文表示，「目前的租屋處是一個對我很好的叔叔幫我找的房子，跟房東同住，可是沒簽合約；最近裝了一台變頻冷氣，是我自己出的錢，房間噸數也夠，但房東卻跟我說叫我不要太長時間的開冷氣，還報電表給我看，說電表一直跑，每個月超過3000塊的話就沒有電費折扣」。
不僅如此，原PO還透露，房東會私自闖入房間關閉小夜燈、電風扇、冷氣等電源，讓她崩潰直言「花錢自己買的冷氣卻不能長時間使用，那請問我買來做什麼？房間在四樓偏西曬，我相信在外面租過房子的人都能體會，而且我還養了兩隻貓，熱到跟狗狗一樣在吐舌頭哈氣了」。
貼文一出，網友紛紛留言回應「請你那個叔叔去跟房東談吧」、「太沒隱私了吧，我覺得真的不妥欸」、「沒有冷氣怎麼活啦」、「很恐怖！建議你開始找新房子」；不過也有人點出「沒簽合約也敢住喔」、「沒簽合約還敢住，哪天直接把你趕出去也不意外」、「我寧願去住能簽約讓自己有保障一點的地方，冷氣錢看看有沒有辦法讓他退你一半的錢或是不要了」。（編輯：張志浩）