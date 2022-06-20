轉系排行榜曝！台大「這科系」50%人落跑 第一名網驚呆
又來到大學生學期時結束的時刻，些許人對於自己研讀一年的科系之後，可能甚感不滿意就會想要轉系，以求不要浪費太多時間在不適合自己的科系上。而臉書粉專「圖地」就整理出台大61個科系學生人數以及申請轉入人數、申請轉出人數及申請轉出比例，結果超乎意料，其中「經濟系」成為最多學生想轉入的科系，而「農業經濟系」則高達有50%的同學想要落跑，引起熱議。
臉書粉專「圖地」日前整理出110學年度，台大一年級申請轉系的數據，結果發現最多人申請轉出的科系是「農業經濟系」，學生人數本來是46人，結果有23人申請轉出，比例高達50％，也就是說有一半的人唸完該科系一年之後，考量種種因素想離開；而也有1人申請轉入。
至於最多學生想要擠進的科系就是「經濟系」，原本的學生人數是120人，共有110人申請轉入，可以說是所謂「搶破頭搶進系」；至於轉出人數則為4人，申請轉出比例為3.3%。而這樣奇特的現象，也讓圖地粉專表示「兩個科系都有經濟，但多了農業兩字就差很多，加了農業人人逃，沒了農業擠破頭，這是怎麼回事？」
貼文曝光後，引來不少網友紛紛回應「老天鵝，我們是留下來的50%耶」、「好的經濟系人人愛」、「有點驚訝這麼多人愛經濟系欸....」、「貴經濟系還真的是....夯啊」、「所以經濟系在學什麼的？」不過，也有不少人表示「其實法律系各組相加的話，才是最多人想轉入的」、「法律系三個組應合併計算，轉入人數就變成最多了」。
而實際查看圖表也可發現，若將法律系各組申請轉入的人數相加，司法組54人、法學組53人、財法組34人，則達141人欲轉入，的確是超越經濟系的110人；另外轉出比例中除了農經系高達50％之外，還有政治系公行組45.6%排第二，動物科技系40%排第三，而心理系、職治系、牙醫系、醫學系、中文國際學士班、醫工系均無人申請轉出，申請轉出比例均為0%。（編輯：張嘉哲）