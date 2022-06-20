COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

轉系排行榜曝！台大「這科系」50%人落跑　第一名網驚呆

▲些許人對於自己研讀一年的科系之後，可能甚感不滿意就會想要轉系，以求不要浪費太多時間在不適合自己的科系上。（示意圖／取自Pixabay）
▲些許人對於自己研讀一年的科系之後，可能甚感不滿意就會想要轉系，以求不要浪費太多時間在不適合自己的科系上。（示意圖／取自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-06-20 13:22:12

又來到大學生學期時結束的時刻，些許人對於自己研讀一年的科系之後，可能甚感不滿意就會想要轉系，以求不要浪費太多時間在不適合自己的科系上。而臉書粉專「圖地」就整理出台大61個科系學生人數以及申請轉入人數、申請轉出人數及申請轉出比例，結果超乎意料，其中「經濟系」成為最多學生想轉入的科系，而「農業經濟系」則高達有50%的同學想要落跑，引起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
臉書粉專「圖地」日前整理出110學年度，台大一年級申請轉系的數據，結果發現最多人申請轉出的科系是「農業經濟系」，學生人數本來是46人，結果有23人申請轉出，比例高達50％，也就是說有一半的人唸完該科系一年之後，考量種種因素想離開；而也有1人申請轉入。

▲
▲臉書粉專「圖地」分享110年台大各科系轉出比例，結果農經系拿下第一名寶座，有約50%人要轉出。（圖/圖地臉書粉專）
至於最多學生想要擠進的科系就是「經濟系」，原本的學生人數是120人，共有110人申請轉入，可以說是所謂「搶破頭搶進系」；至於轉出人數則為4人，申請轉出比例為3.3%。而這樣奇特的現象，也讓圖地粉專表示「兩個科系都有經濟，但多了農業兩字就差很多，加了農業人人逃，沒了農業擠破頭，這是怎麼回事？」

貼文曝光後，引來不少網友紛紛回應「老天鵝，我們是留下來的50%耶」、「好的經濟系人人愛」、「有點驚訝這麼多人愛經濟系欸....」、「貴經濟系還真的是....夯啊」、「所以經濟系在學什麼的？」不過，也有不少人表示「其實法律系各組相加的話，才是最多人想轉入的」、「法律系三個組應合併計算，轉入人數就變成最多了」。

▲
▲實際查看圖表也可發現，若將法律系各組申請轉入的人數相加，司法組54人、法學組53人、財法組34人，則達141人欲轉入，超越經濟系想轉入的110人。（圖/圖地臉書粉專）
而實際查看圖表也可發現，若將法律系各組申請轉入的人數相加，司法組54人、法學組53人、財法組34人，則達141人欲轉入，的確是超越經濟系的110人；另外轉出比例中除了農經系高達50％之外，還有政治系公行組45.6%排第二，動物科技系40%排第三，而心理系、職治系、牙醫系、醫學系、中文國際學士班、醫工系均無人申請轉出，申請轉出比例均為0%。（編輯：張嘉哲）


念台大根本沒用？他爆鄰居進「台積電神待遇」　網全服了

台大碩士妹子「求租附美照」遭網酸爆！釣本人高EQ回應了

「考上台大卻超痛苦」遭網酸！教授心疼揭現實：無間地獄

男喊「台大不是給鄉下人讀的」！淚揭3大打擊：心態爆炸

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
準歌后廝殺激烈，你挺誰是最後贏家？

準歌后廝殺激烈，你挺誰是最後贏家？

繼續作答
即時
推薦閱讀