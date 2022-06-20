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晨晨爆氣尖叫打老爸！失控畫面全錄下　統神嘆：被寵壞了

▲兒子玩遊戲突然失控尖叫，離開前還打了統神，整個過程讓粉絲相當傻眼。（圖／統晨大戲院YT）
▲兒子玩遊戲突然失控尖叫，離開前還打了統神，整個過程讓粉絲相當傻眼。（圖／統晨大戲院YT）

編輯中心/綜合報導

2022-06-20 14:19:07

知名實況主「亞洲統神」張嘉航，靠著兒子晨晨在鏡頭前上的純真表現，成功坐擁流量密碼，成為網路人氣話題。怎料，似乎在教育方面出了問題，晨晨崩潰失控的次數增多，19日直播中更是直接出手打老爸，讓統神搖頭感嘆，「是被寵壞了」。

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19日，統神直播時一如往常抽出時間給晨晨玩他最喜歡的遊戲《糖豆人》，不過在聊天室就有觀眾打出「WTF」（what the fXXX，意指搞什麼鬼）的字眼，但晨晨則認為這不是髒話，隨後統神馬上指正，「這是髒話」。

怎料，晨晨突然爆氣「這不是～」隨後遊戲開始，要統神幫忙操作滑鼠，但統神完全不理，接著兩人一陣大吵，眼看晨晨不斷鬼叫，甚至出手打老爸，統神相當火大，並要求晨晨離開反省自己行為。但晨晨爆氣甩門後，仍不斷在外頭尖叫，統神這才搖頭嘆氣「瘋子！有病！」。

▲兒子玩遊戲爆氣崩潰，統神馬上趕走。（圖／統晨大戲院YT）
▲統神事後嘆氣，認為兒子都是媽媽和老婆縱容寵壞的。（圖／統晨大戲院YT）
統神表示，「這就是小時候啊　你沒有教好他　長大就這樣子，因為我媽媽跟我老婆縱容他的！」直到統神的媽媽「黃老師」出聲「不可以罵你的兒子有病！」統神才忍不住情緒，「也是妳害的啦，妳在講什麼東西啊！」兩人最後就不斷為孩子的教育爭吵。

直播畫面曝光後，讓許多粉絲看了相當難過，「看了認真很難過，但畢竟是家務事，希望統神003可以認真看待這件事，我們大家都愛你晨晨，希望你快樂長大」、「晨晨是非常自負的小孩，他已經養成我不能玩的話，那大家都不要玩的心態」、「晨晨還是偶爾上上實況就好了啦」、「晨晨已經魔化了，到底誰家的小孩會這樣尖叫」、「力量人變爆音人」。（編輯：詹鎰睿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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