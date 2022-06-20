晨晨爆氣尖叫打老爸！失控畫面全錄下　統神嘆：被寵壞了

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怎料，晨晨突然爆氣「這不是～」隨後遊戲開始，要統神幫忙操作滑鼠，但統神完全不理，接著兩人一陣大吵，眼看晨晨不斷鬼叫，甚至出手打老爸，統神相當火大，並要求晨晨離開反省自己行為。但晨晨爆氣甩門後，仍不斷在外頭尖叫，統神這才搖頭嘆氣「瘋子！有病！」。
統神表示，「這就是小時候啊 你沒有教好他 長大就這樣子，因為我媽媽跟我老婆縱容他的！」直到統神的媽媽「黃老師」出聲「不可以罵你的兒子有病！」統神才忍不住情緒，「也是妳害的啦，妳在講什麼東西啊！」兩人最後就不斷為孩子的教育爭吵。
直播畫面曝光後，讓許多粉絲看了相當難過，「看了認真很難過，但畢竟是家務事，希望統神003可以認真看待這件事，我們大家都愛你晨晨，希望你快樂長大」、「晨晨是非常自負的小孩，他已經養成我不能玩的話，那大家都不要玩的心態」、「晨晨還是偶爾上上實況就好了啦」、「晨晨已經魔化了，到底誰家的小孩會這樣尖叫」、「力量人變爆音人」。（編輯：詹鎰睿）
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110