碧砂漁港傳坑殺遊客！內行教「自保3招」：海鮮絕不被換
碧砂漁港再傳有海鮮攤位聯合代客料理店家坑殺遊客！有民眾在臉書社團《爆料公社二社》貼文，指去碧砂漁港某攤位買海鮮後，到攤商推薦的代客料理店家用餐，結果竟然發現店家串通攤位調包海鮮。其實這種坑殺遊客的狀況一直以來屢見不鮮，竹圍漁港「正福伯海鮮餐廳」的陳老闆提醒遊客，買好的活體海鮮一定要先做記號，店家才難以動手腳，更重要的就是，買好海鮮務必直接商議好價錢再料理食吃，價錢沒談好寧願不要買，以免發生糾紛時「公說公有理、婆說婆有理」，到時後就很難釐清了。
陳老闆說，現在比較有規模的漁港海產店，都會把價錢明確標示出來，讓客人去比較、計算，漁港的代客料理大部分都是活體海鮮，購買當下秤好重量確認價錢後，消費者最好請業者先「做記號」，例如把不會吃到的魚尾剪去，或是在魚體上剪一個獨特的缺口做標記，到時候料理完就可以確認是不是自己剛剛買的漁獲。如果真的很怕被調包，消費者從攤位買好海鮮之後，移動到代客料理店家，最好都是親手拿著不假他人之手，就可以避免糾紛。
另一方面，「先講好價錢」才是避免爭議的不二法門。消費者秤好斤兩之後，也要一併確認合作代客料理店家的料理費用，在吃之前大家先講清楚，就能大幅降低被坑殺的機會。但陳老闆也提醒消費者，活體海鮮料理之後一定會稍微縮小，這點心理準備要有，也不要總覺得店家會坑人，這樣消費才會開心。
經常去漁港購買海產的民眾閻先生說，現在網路很透明，店家要坑殺通常不太容易，因為碧砂漁港過去傳出過不少糾紛，現在攤位也越來越少，民眾最好到一些大型的漁港去會比較划算。而漁港攤位、店家很多，購買一定要貨比三家，因為各店家厲害的漁獲不太一樣，可以多試幾次，就能找到比較適合自己的攤位。
閻先生強調，每一個漁港的漁獲都不太一樣，選擇季節性的海鮮絕對是比較物美價廉，如果真的不想因為代客料理引起糾紛，「買回家自己煮才是王道！」