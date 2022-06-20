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綠豆湯「正確做法」被抖出！婆媽一試好吃到哭：煮錯20年

▲看似簡單料理的綠豆湯，在烹飪調理上也是一門學問，有網友就分享煮綠豆湯的過程，並點出「關鍵步驟」，引發熱議。（圖／翻攝自廚藝公社）
▲看似簡單料理的綠豆湯，在烹飪調理上也是一門學問，有網友就分享煮綠豆湯的過程，並點出「關鍵步驟」，引發熱議。（圖／翻攝自廚藝公社）

編輯中心/綜合報導

2022-06-20 14:26:40

天氣漸漸變炎熱，近日許多人除了紛紛開啟冷氣對抗高溫外，也會選擇吃一些清涼食物來消暑，其中又甜又冰的「綠豆湯」就是熱門選擇，不過其實看似簡單的料理，在烹飪調理上也是一門學問，有網友就分享煮綠豆湯的過程，並點出「關鍵步驟」，引發熱議。

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原PO在臉書社團「廚藝公社」發文表示，「夏天冰箱一定要準備一鍋綠豆湯，尤其是煮的很糜的那種」，她指出，綠豆買回來後先洗淨，稍微瀝乾水分，裝進容器或是塑膠袋，接著放入冷凍庫結冰，要烹煮時，將綠豆放入電鍋內鍋，加入7分滿的熱水，外鍋加2杯水，就完成前半段步驟。

▲搜狐美食專欄《小茉莉美食記》表示，煮綠豆湯最忌諱「直接煮」或是「將綠豆浸泡後再煮」，他並傳授「2訣竅」，保證綠豆酥爛又起沙，且15分鐘就能出鍋。（圖／取自pixabay）
▲綠豆在烹煮時有許多小技巧，無論是先冷凍，加入任何佐料的順序，都有可能影響其口感。（示意圖／取自pixabay）
接著把綠豆煮熟、煮爛後，開關跳起時先燜一下，並開蓋查看「綠豆爆開」的程度，如果還沒完全爆開，可以再加一杯水到外鍋中重煮一次，接著起鍋就要進行最重要的步驟，由於許多人煮出來的豆湯，都有「綠豆偏硬」的問題，對此原PO強調，「重點就是等綠豆煮熟才能加糖，不然綠豆不會軟，會硬硬的」，加好糖後攪拌，外鍋再倒入半杯水煮，讓糖跟綠豆湯更融合更好吃，成品放進冰箱就完成了。

貼文一出，網友紛紛回應，「綠豆湯，最棒的消暑聖品」、「太強了吧，原來可以用這招」、「我就是每次都煮成硬硬的，謝謝分享」、「原來糖要最後放…難怪我煮的都不會軟，從小錯到大」、「加點檸檬汁，味道更讚」、「綠豆湯還有這麼多功夫啊」、「剛剛嘗試了，綠豆煮的粒粒分明真漂亮，這好方法真實用」。

此外，不少人也詢問烹煮前為何要有「冷凍」的動作，對此原PO表示「冷凍會破壞豆子的結構，之後會比較快煮爛，像是煮紅豆、花生、薏仁，其實都可以比照辦理」。（編輯：張志浩）

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