不只枕頭！高嘉瑜曬「10年沒整理陽台」 女神二度大崩壞
有著「港湖女神」之稱的民進黨立委高嘉瑜，兩年前曾經曝光自己閨房的照片，結果圖片中一顆泛黃的枕頭嚇壞不少網友，當時引發廣大討論。結果，今（20）日，高嘉瑜再度曬出自己10年沒有整理的陽台，讓不少網友直接崩潰直呼「女神二度大崩壞RRRR」、「太浮誇了，怎能忍受這樣10年啦！」
高嘉瑜今（20）日在臉書貼出一張陽台對比照，透露因為洗衣機壞掉要找人來修理，但是「害怕來修洗衣機的人嚇到，於是努力清洗10年沒整理的陽台」高嘉瑜笑說「這就是所謂蝴蝶效應吧，老天爺一定是希望我整理陽台，才讓洗衣機壞掉吧！國語課本『一束鮮花』以後要改寫成『一台壞掉的洗衣機』」。
只見貼出的照片，原本的木架上面堆滿了各種雜物，完全沒有擺放整齊，地上也放著許多日光燈管的盒子以及超厚重的灰塵，而即便已經將雜物移除，但仍可以看見地板以及木架上還是有滿滿的灰塵。
貼文一出，立刻衝破萬人按讚，不少網友紛紛回應「不只枕頭.....連陽台都能這樣，高立委您真絕啊！」、「二度大崩壞的嘉瑜......女神愛乾淨點好不」、「不然一次給我個痛快好了，還有什麼地方都展現出來吧」、「往好處想，至少比床清爽一點....」、「嘉瑜，看來您該清的地方跟我一樣多啊」、「每次媽媽念女兒房間該整理整理時，女兒總拿高立委比較而過關」、「代表房間不是擺拍弄得那麼亂，因為陽台也是一樣亂」、「服了您高立委....」、「怎麼可以10年沒整理，太誇張了＝＝」。（編輯：張嘉哲）