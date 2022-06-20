台大生赴日讀碩士！迎新現場見「這幕」嚇傻：以為在酒店
入學後的迎新派對通常都是學長姐為了迎接新生而舉辦的活動，目的是為了讓學弟妹能夠更快地融入校園生活，不過就有一名台大畢業生到日本讀研究所後，發現當地的迎新活動氣氛非常古怪，學長們對女生獻殷情的程度十分驚人，讓他搖頭直言：「以為是哪裡的作陪酒店。」
該名網友在PTT貼文，他表示自己大學是台大畢業，之後到日本讀研究所，發現以日本男女近半的社團來說，無論迎新還是活動後的吃飯時間，都可以明顯感受到學長們強烈的目的性，「學弟晾在隔壁桌自生自滅，一群學長把女孩子包圍起來使勁調情找話題的場面，我還真沒在台灣看過耶」，雖然也有特地坐隔壁桌陪學弟的好人，不過比例相當懸殊，也讓他直言：「不跟你說這是迎新，你搞不好會以為是哪裡的作陪酒店。」
貼文一出，網友紛紛留言，「迎新的時候大一女是主角啊，學長們基本上都把他們捧高高的，各種找話題，實際上目的大家都知道啦」、「雖然應該沒SOD那樣，不過我是相信日本迎新很誇張就是」、「難怪日本就算房價低，還是少子化那麼嚴重，那種社會風氣我是女的根本不想結婚」、「所以我認識的每個在學期間都討厭酒會，男女都是XD」、「日本人又很要讀空氣，你去了就真的推不了只能跟著氣氛走」。
不過，也有網友認為，「看人看學校，我女同學去日本也沒這種事」、「我日本同學也不會幹這種事」、「我朋友是說都是日女在貼耶，看情況跟環境吧」、「明明就存在著個體差異，也許就這麼剛好遇到怪咖」、「我覺得不管哪裡甚至哪個小圈子都要看你運氣跟泡什麼地方，我在幾個城市也看過很誇張的地方，可是我不會說這些城市都那樣啊」、「說實話就長相問題，你夠帥也會有學姐照顧」。（編輯：賴禹妡）