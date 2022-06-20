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味噌湯別只加海帶芽！阿嬤「一招」口感升級：吃的是回憶

▲有女網友想起阿嬤烹煮味噌湯時，不僅只加海帶芽或豆腐等食材，還會丟入「神級配料」增添風味。（示意圖／翻攝photoAC）
▲有女網友想起阿嬤烹煮味噌湯時，不僅只加海帶芽或豆腐等食材，還會丟入「神級配料」增添風味。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-06-20 15:20:55

味噌湯是一道極具日本傳統飲食特色的國民美食，在台灣也被開發出不少新的料理方法，成為不少家庭餐桌上的經典湯品之一。不過，就有女網友想起阿嬤烹煮味噌湯時，不僅只加海帶芽或豆腐等食材，還會丟入「神級配料」增添風味。

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有女網友於Dcard上求助，表示依稀記得小時候阿嬤煮味噌湯時，除了會加入海帶、豆腐和蔥花等食材以外，還會丟入像似油條的神秘配料，「但不是油條，吃起來更有口感、在湯裡面煮一下後會變得軟綿綿的，吸飽湯汁」。

她坦言，阿嬤常常買一大包放在廚房櫃子內，「不是澎皮，就是有點難形容剖面像油條但更紮實的東西」，但她怎樣也想不到正確名稱，因而崩潰發文求助「好想知道到底是什麼！」

▲日式傳統美食味噌湯深受不少台灣人喜愛。（圖／翻攝 PhotoAC ）
▲女網友表示，阿嬤煮的味噌湯都會加入像似油條的神秘配料。（示意圖／翻攝photoAC ）
問題一曝光，就有老饕揭開答案，「是不是日本烤麩，我阿嬤會加這個」，馬上引來原PO大讚「謝謝樓上有人替我解答，然後查一查後發現阿嬤買的應該是『桃花麩』，很大一包很便宜！難怪小時候家裡是常備的食材！」更激動表示「終於可以回味記憶中的味道！」

▲桃花麩外型與日本烤麩相似，主要用於火鍋湯頭、味噌豆腐湯、蛋花湯等湯品。圖為日本烤麩。（示意圖／翻攝photoAC）
▲桃花麩外型與日本烤麩相似，主要用於火鍋湯頭、味噌豆腐湯、蛋花湯等湯品。圖為日本烤麩。（示意圖／翻攝photoAC）
據了解，「桃花麩」是一種傳統日曬食品，形狀類似麵包，外型呈現圓形且小巧的模樣，可用於火鍋湯頭、味噌豆腐湯、蛋花湯或意麵等湯品，以此增添風味。（編輯：陳雅雲）

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