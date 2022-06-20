正妹只穿「一條線」騎車！他嗨到笑出聲 正宮吐一句糗了
台灣天氣越來越炎熱，對於機車族來說更是痛苦。不過，日前有段行車紀錄器的影片，意外引發討論，原來是車主在行駛途中，碰到一名穿著清涼的女騎士超級大露背，讓他忍不住笑出聲，結果這才冒出正宮不滿的聲音「就不要穿嘛！」有趣的畫面也吸引超過10萬人點閱。
YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」，19日上傳一部影片「南部人的熱情及友善，喇叭聲都很克制！」可以從畫面看到，在兩線道的道路上，擁擠的車陣中，突然竄出一位女騎士立刻吸引車主的眼球，仔細一看，女騎士衣服布料超少，背面僅看得到細肩和衣服連接處，可以說是整個大露背，穿著十分清涼，也讓大家賞心悅目。
這讓車主忍不住竊笑「窩嗚！呵～賀！」此時，旁邊才突然冒出女子充滿不悅的聲音，似乎是車主的正宮「就不要穿嘛！」車主這才感到不好意思，試圖用笑聲來緩解尷尬氣氛「唉呦！哈哈哈」。
影片曝光後，大家通通笑到不行，「這笑聲...透露許多訊息~謝謝您的分享」、「聽到忌妒與開心的聲音XD」、「多一點這種騎士在路上，相信行車糾紛一定會變少」、「好嫉妒的聲音」、「鄰座一臉生氣地看著你念著你~」、「我被封面騙進來」、「原PO膝蓋還好嗎」、「往安平路上常常會看到這種的 還有些直接穿泳裝騎」、「這部影片裡滿滿的嫉妒味啊」。（編輯：詹鎰睿）