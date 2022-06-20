反骨正妹爸爸不忍了！突爆剪髮對決內幕　觀眾傻眼求真相

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語出驚人的蔡爸貼文立刻被轉發至社群平台上，而回顧事件發生這一個月以來，不捨女兒承擔網路惡意批評，蔡爸爸在5月31日在個人臉書甚至也有提及「小蝦米遇上大鯨魚！為了顧及設計師及製作單位的形象，我們一再地隱忍，沒把鏡頭外的委屈説出來，也不斷的道歉（其實根本不需要），但網路上的霸凌至今未曾停息，已有野狗跑來這裡拉屎，追殺到這裡了！」
事發當時更有人詢問「女孩的經紀公司怎麼了呢？」蔡爸爸則回應「公司不教而殺！當天晚上急call女兒回公司，先演一齣洗門風讓我女兒扛，慷慨激昂的好老闆果然立刻衝上發燒影片第一名，而我女兒會哭的原因？現場的人應該知道，説出來有人會被一槍斃命！所以我女兒成了過街老鼠，人人喊打」。
不少網友看完貼文後紛紛傻眼表示「所以....現在是什麼情況」、「覺得不管到底怎樣，都已經過去了，艾宸艾軒也已經又重新上片工作了，最應該譴責的是那些還不放過人家的酸民，到底煩不煩」、「人身攻擊真的很不可取，很多酸民甚至是為了酸而酸」、「放過自己好不好這些酸民，每天這樣都不累嗎」、「怎感覺還有沒講完的話...」、「有到一槍斃命？想知道真相到底是什麼」；不過也有人認為「如果這麼不滿的話...應該讓女兒退出網紅經營吧...QQ」沒想到軒姐宸妹父親的發文，意外讓平息的剪髮對決風波，掀起另外一波話題。（編輯：張嘉哲）