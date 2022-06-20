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反骨正妹爸爸不忍了！突爆剪髮對決內幕　觀眾傻眼求真相

▲雙胞胎YouTuber「軒姐宸妹」是反骨男孩旗下成員，五月中時上Joeman剪髮對決單元引起熱議。（圖/蔡艾宸IG）
▲雙胞胎YouTuber「軒姐宸妹」是反骨男孩旗下成員，五月中時上Joeman剪髮對決單元引起熱議。（圖/蔡艾宸IG）

編輯中心/綜合報導

2022-06-20 15:27:38

雙胞胎YouTuber「軒姐宸妹」是反骨男孩旗下成員，五月中時上Joeman系列單元「Joe是要對決」擔任「平價剪髮vs奢華剪髮」對決的來賓，造成爭議，不過事件已經過了1個多月，可以說是已經落幕，但至今仍有不少網友惡意在社群平台上抨擊雙胞胎姐妹，這讓雙胞胎姐妹艾宸以及艾軒的爸爸不忍了，直接在臉書開轟，讓網友紛紛傻眼直呼「到底還有什麼內幕」。

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蔡爸爸今（20）日在臉書上貼文指出「大家拿著『敬業』與『工作態度』的帽子在批判撻伐我女兒的時後，有沒有想過未成年的『工作者』也有所謂的『身體自主權』！説不要就是不要！為何要強迫？」

▲反骨男孩雙胞胎姊妹「軒姐宸妹」IG追蹤人數皆突破10萬人次。（圖／蔡艾宸IG）
▲反骨男孩雙胞胎姊妹「軒姐宸妹」。（圖／蔡艾宸IG）
語出驚人的蔡爸貼文立刻被轉發至社群平台上，而回顧事件發生這一個月以來，不捨女兒承擔網路惡意批評，蔡爸爸在5月31日在個人臉書甚至也有提及「小蝦米遇上大鯨魚！為了顧及設計師及製作單位的形象，我們一再地隱忍，沒把鏡頭外的委屈説出來，也不斷的道歉（其實根本不需要），但網路上的霸凌至今未曾停息，已有野狗跑來這裡拉屎，追殺到這裡了！」

事發當時更有人詢問「女孩的經紀公司怎麼了呢？」蔡爸爸則回應「公司不教而殺！當天晚上急call女兒回公司，先演一齣洗門風讓我女兒扛，慷慨激昂的好老闆果然立刻衝上發燒影片第一名，而我女兒會哭的原因？現場的人應該知道，説出來有人會被一槍斃命！所以我女兒成了過街老鼠，人人喊打」。

▲反骨男孩雙胞胎姊妹「軒姐宸妹」參加「Joeman」頻道「Joe是要對決」剪髮主題後爆紅，就有網友找出兩人唱歌片段，天使般的嗓音引起不少人討論。（圖／蔡艾宸IG）
▲反骨男孩雙胞胎姊妹「軒姐宸妹」爸爸在臉書上發文爆「剪髮對決」內幕，讓網友再度掀起討論。（圖／蔡艾宸IG）
不少網友看完貼文後紛紛傻眼表示「所以....現在是什麼情況」、「覺得不管到底怎樣，都已經過去了，艾宸艾軒也已經又重新上片工作了，最應該譴責的是那些還不放過人家的酸民，到底煩不煩」、「人身攻擊真的很不可取，很多酸民甚至是為了酸而酸」、「放過自己好不好這些酸民，每天這樣都不累嗎」、「怎感覺還有沒講完的話...」、「有到一槍斃命？想知道真相到底是什麼」；不過也有人認為「如果這麼不滿的話...應該讓女兒退出網紅經營吧...QQ」沒想到軒姐宸妹父親的發文，意外讓平息的剪髮對決風波，掀起另外一波話題。（編輯：張嘉哲）

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