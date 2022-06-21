達美樂又撿到錢？外帶大小披薩通通半價：這次不怕缺貨了
達美樂成功以外帶99元披薩引爆速食大戰，廣受消費者歡迎而訂單量爆增，由於銷售成績超乎預期，提早兩天結束活動還被網友罵爆。但網友越罵優惠就越多，達美樂官方粉專再度宣布祭出「外帶披薩半價」優惠，即日起到8月14日，不管是大小披薩任何口味外帶通通半價！消息一出立馬吸引粉絲讚聲「一次可以不用吃那麼多，很棒！」不過也有網友發現：「不就等於原本的買1送1」，直說理智線上身不訂了。達美樂披薩表示，過往買1送1，消費者都必須要一次買兩個披薩，這次半價優惠提供消費者自由選擇，解放消費負擔，不管多少人要吃，隨心所欲享受折扣，不必再被雙位數才有優惠的框架綁架，1個就可享半價！
達美樂上週外帶小披薩99元引爆消費者搶訂，熱潮超過官方預期，導致供貨量不足，被迫提早於活動截止日前兩天就宣布完售。雖然官方承諾，消費者已完成預定的訂單將會如期交付餐點，但粉專仍遭不滿的網友們留言罵爆。事隔沒到幾天，達美樂再度祭出「外帶披薩半價」優惠，主打「披薩自由主義」，不管點購1個、2個，還是很多個披薩，大小、口味皆任選，通通只要半價。
為何會推出這樣的半價優惠？達美樂披薩解釋，根據調查，台灣消費者訂購披薩次數較少，很大的原因是披薩份量較大，而且長期以來被買大送大優惠的綁架感；不少消費者因為常常要買大送大價格上才覺得優惠，但其實一餐根本吃不完．省下的披薩常常變成隔天的早餐、甚至午餐，重新加熱口感不太好，也影響消費者體驗。希望透過外帶披薩半價活動能讓消費者能更自由的購買，解放消費負擔。
網友對於這樣的促銷方案大表贊同：「一次可以不用吃那麼多」、「這樣小家庭也可以一餐吃完，不錯！」不過也有人認為「外帶半價不過就是變相的買一送一」、「突然理智線上身不訂了。」但也有粉絲認為，「其實最划算還是3個大比薩799元，又可以外送，但份量實在太多了，家裡人口少的話會吃不完。」