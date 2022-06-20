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達美樂搶不到別哭！速食「優惠密碼」吃爆　麥當勞買1送1

▲達美樂搶不到別哭，掌握「速食密碼」就有吃不完的優惠！麥當勞勁辣香鷄翅、蘋果派等買一送一；肯德基「買1送3」烤雞腿堡餐。（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲達美樂搶不到別哭，掌握「速食密碼」就有吃不完的優惠！麥當勞勁辣香鷄翅、蘋果派等買一送一；肯德基「買1送3」烤雞腿堡餐。（示意圖／記者陳雅雲攝）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-06-20 11:14:132022-06-20 11:44:26

達美樂以外帶99元成功引爆披薩大戰，對小資族來說，掌握「速食密碼」就有吃不完的優惠！《NOWnews今日新聞》幫大家統整近期爽吃折扣，麥當勞勁辣香鷄翅、蘋果派等買一送一；肯德基「買1送3」烤雞腿堡餐；必勝客外帶兩個六吋比薩只要138元；漢堡王滿額免費送4塊雞塊等好康。

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麥當勞：「WINGS」鷄翅買一送一、「麥當勞獨享」四塊鷄塊第二件5折

麥當勞放送限時優惠，6/1～7/5於「麥當勞歡樂送」網路訂餐輸入優惠碼「WINGS」，即享勁辣香鷄翅、酥嫩鷄翅或蘋果派（三擇一）產品買一送一。提醒早餐時段不適用，且訂單需消費滿33元起才可使用。

Uber Eats會員6/1～7/5輸入優惠序號「麥當勞獨享」，消費滿350元即可享85折優惠，點購「四塊鷄塊」第二件5折、「蘋果派」買一送一。

▲麥當勞歡樂送輸入優惠碼「WINGS」，爽吃勁辣香鷄翅、酥嫩鷄翅或蘋果派（三擇一）產品買一送一。（圖／翻攝自麥當勞歡樂送）
▲麥當勞歡樂送輸入優惠碼「WINGS」，爽吃勁辣香鷄翅、酥嫩鷄翅或蘋果派（三擇一）產品買一送一。（圖／翻攝自麥當勞歡樂送）
肯德基：「22854」買1送3烤雞腿堡餐

街口支付提供會員獨享肯德基限定優惠，即日起至10/31至官網線上點餐，於優惠券專區輸入代碼「22854」；或到店使用街口支付付款，並出示優惠券（或手機圖檔），單點1個紐奧良烤雞腿堡，就送：1份香酥脆薯(小)＋1顆原味蛋撻＋1杯冰紅茶(小)，「買1送3」烤雞腿堡套餐只要109元，現省95元超級划算。

▲肯德基夏到您的買1送3限定優惠。（圖／翻攝自街口支付FB）
▲肯德基「22854」夏到您的買1送3限定優惠。（圖／翻攝自街口支付FB）
漢堡王：「BKSALE」消費滿額送4塊雞塊

沒跟上漢堡王6款「加1元多1件」別擔心，還有7組「買一送一」可以吃到6月底，最划算的單犇牛肉堡買一送一只要95元（原價190元），限省95元！其他還有脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、辣薯球、中杯可樂、及中份薯條通通買一送一。

6/30前還有漢堡王官網限定滿額贈，使用漢堡王官網外帶或門市手機掃碼點餐，消費滿199元，輸入優惠碼「BKSALE」送4塊雞塊；消費滿399元，免輸碼就直接送洋蔥圈(中)。

必勝客：「22875」外帶兩個6吋限定口味比薩138元

必勝客外帶限定，結帳時出示優惠券（或手機圖檔），於官網點選線上點餐「優惠券專區」，輸入活動代碼「22875」，限定口味比薩外帶6選2只要138元。限定口味包括：鐵板牛柳／和風章魚燒／雙層美式臘腸／夏威夷／燻雞絲蘑菇／彩蔬鮮菇（最高價值210元）。

▲肯德基「22875」只饗與您分享優惠。（圖／翻攝自街口支付FB）
▲肯德基「22875」只饗與您分享優惠。（圖／翻攝自街口支付FB）
摩斯漢堡：蒟蒻冰茶2杯109元、海鹽烏龍茶歐蕾2杯129元

摩斯漢堡即日起至6/30前，不用輸入折扣碼，只要出示LINE圖片，紅心芭樂蒟蒻冰茶或冬瓜檸檬蒟蒻冰茶，任選兩杯優惠只要109元；海鹽烏龍茶歐蕾2杯也只要129元。


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