漢堡王「買一送一」又來了！個人餐只要100元：再賺29天
漢堡王果然是小資族的好朋友！端午連假再推出「開運霸王省限定優惠券」，即日起至6/30期間限定29天， 牛肉堡、辣薯球等7組買一送一，個人超省餐最低54折起，只要100元就能吃飽；雙人激省餐67折起，吃兩套餐才花150元；霸王分享餐最低也只要63折起，共33款優惠組合現賺2456元！
漢堡王6月優惠，最划算的單犇牛肉堡買一送一只要95元（原價190元），限省95元！其他還有脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、辣薯球、中杯可樂、及中份薯條通通買一送一。加碼回歸兩款經典商品，5倍濃郁起司牛肉堡只要89元起、西部小華堡＋四塊雞塊＋中杯可樂只要100元。
全新雙人激省餐最澎湃的花生安格斯牛肉堡與勁濃安格斯牛肉堡，搭配五塊雞塊、中份薯條及兩杯茶花綠茶，只要279元吃好吃滿。歡聚霸王分享餐則有六款可挑選，最低下殺63折起，平均每人只花123元便能享用主餐安格斯或犇牛肉堡與點心，豪邁開吃還能荷包省起來。
歡慶國際兒童日，6/6前凡於官網或自助點餐機使用優惠碼「P0283」購買小華堡套餐只要105元，臨櫃出示Facebook畫面、手機截圖、 報優惠碼都可享用優惠，再送4塊雞塊1份。
頂呱呱6/5前秤重滿600克的經典原味炸雞「一斤雞」，配上人氣地瓜薯條只要220元，還可以49元銅板加購價爽吃呱呱包或德式香腸。bb.q CHICKEN韓式炸雞則限定平日消費「全炸雞系列」餐點贈送「炸物三選一」，一路吃到6月底。馬辣疫苗打3劑、身分證中2碼，則有「玉荷包、鮑魚」吃到飽。