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抬頭驚見天空「海嘯雲」迎面撲來！網全愣：以為末日惡夢

▲一名網友日前在美國俄亥俄州的辛辛那提市西區，目睹天空中出現罕見的「海嘯雲」！（圖／Reddit帳號fooman141）
▲一名網友日前在美國俄亥俄州的辛辛那提市西區，目睹天空中出現罕見的「海嘯雲」！（圖／Reddit帳號fooman141）

編輯中心/綜合報導

2022-06-20 16:07:43

大自然真的很奧妙，許多自然景象都令人嘖嘖稱奇。國外一名網友近日分享了一段影片，在一個住宅區裡，竟然看見「海嘯」在天空中席捲而來，網友見狀都直呼：「還以為世界末日了！」

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這名Reddit用戶@fooman141日前在平台上分享一段影片，只見畫面中有一整排美麗的洋房，整齊的草坪以及道路看起來相當舒適宜人，但是抬頭一看卻發現天空中出現「巨大海嘯雲」，整齊劃一地滾動，看起來就像是隨時要席捲而來、淹沒整個社區的樣子，頓時原PO嚇壞也忍不住寫下：「我還以為這是海嘯，我從來沒看過像這樣的雲！」

▲原PO分享在漂亮的住宅區街道上，突然驚見天空中出現巨大的「海嘯雲」席捲而來。（圖／Reddit帳號fooman141）
▲原PO分享在漂亮的住宅區街道上，突然驚見天空中出現巨大的「海嘯雲」席捲而來。（圖／Reddit帳號fooman141）
▲原來這種雲層叫做「弧狀雲」，又被稱為「捲軸雲」，通常會形成於冷鋒的前緣。（圖／Reddit帳號fooman141）
▲原來這種雲層叫做「弧狀雲」，又被稱為「捲軸雲」，通常會形成於冷鋒的前緣。（圖／Reddit帳號fooman141）
根據外媒報導，這段影片是在美國俄亥俄州的辛辛那提市西區所拍攝的，而這種雲叫做「弧狀雲（又被稱為捲軸雲Roll cloud）」，是一種罕見的雲層，通常會形成於冷鋒的前緣，只要寒冷的氣流擴展開來，就會推升前方的暖空氣，因此看起來就像是繞著一根水平軸滾動，這種雲的出現通常與強大的雷雨、冰雹、強風或閃電等有關。

▲看起來就像是要將房子吞沒了一樣！（圖／Reddit帳號fooman141）
▲看起來就像是要將房子吞沒了一樣！（圖／Reddit帳號fooman141）
網友看了影片後都紛紛驚呼：「看起來超酷」、「乍看還以為世界密末日到了」、「我看到肯定會尖叫」、「這看起來太真實了吧」、「我有次開車時也看過這樣的雲，我當時跟所有路人一樣在轉彎處急剎車停下，因為這真的很像巨浪要席捲而來，但在我明白自己不會死掉之後，真的覺得很美」、「大自然有時候就是想嚇嚇你，哈哈」。（編輯：陳珮瑜）

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