抬頭驚見天空「海嘯雲」迎面撲來！網全愣：以為末日惡夢
大自然真的很奧妙，許多自然景象都令人嘖嘖稱奇。國外一名網友近日分享了一段影片，在一個住宅區裡，竟然看見「海嘯」在天空中席捲而來，網友見狀都直呼：「還以為世界末日了！」
這名Reddit用戶@fooman141日前在平台上分享一段影片，只見畫面中有一整排美麗的洋房，整齊的草坪以及道路看起來相當舒適宜人，但是抬頭一看卻發現天空中出現「巨大海嘯雲」，整齊劃一地滾動，看起來就像是隨時要席捲而來、淹沒整個社區的樣子，頓時原PO嚇壞也忍不住寫下：「我還以為這是海嘯，我從來沒看過像這樣的雲！」
根據外媒報導，這段影片是在美國俄亥俄州的辛辛那提市西區所拍攝的，而這種雲叫做「弧狀雲（又被稱為捲軸雲Roll cloud）」，是一種罕見的雲層，通常會形成於冷鋒的前緣，只要寒冷的氣流擴展開來，就會推升前方的暖空氣，因此看起來就像是繞著一根水平軸滾動，這種雲的出現通常與強大的雷雨、冰雹、強風或閃電等有關。
網友看了影片後都紛紛驚呼：「看起來超酷」、「乍看還以為世界密末日到了」、「我看到肯定會尖叫」、「這看起來太真實了吧」、「我有次開車時也看過這樣的雲，我當時跟所有路人一樣在轉彎處急剎車停下，因為這真的很像巨浪要席捲而來，但在我明白自己不會死掉之後，真的覺得很美」、「大自然有時候就是想嚇嚇你，哈哈」。（編輯：陳珮瑜）