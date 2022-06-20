大胃王千千登PTT表特！露甜笑全暈船 網推爆：唯一清流
近年來如大胃王、吃播等美食YouTuber崛起，頻道廣受不少觀眾的喜愛。而近日就有鄉民在PTT表特板點名「正妹大胃王」知名YouTuber千千，曬出她生活中每個角度的甜笑，讓眾人暈船秒喊「她是唯一清流！」
近日有網友於PTT表特板上以「正妹大胃王」為標題，其於內文貼出清純女大胃王的美照，但仔細一瞧，網友所指的大胃王女神，其實正是知名百萬YouTuber「千千」。
照片中的千千每張都露出甜美微笑，有時她如同仙女般亮麗，有時又如同少女般清純可愛，而她自然不做作的個性，加上清新脫俗的外貌，深受許多粉絲喜愛，至今個人IG已有超過70萬人追蹤。
貼文一出，也引來不少粉絲激動大讚，「超美超可愛，真的婆」、「千千很正，個性又討喜」、「推，大胃王最正沒有之一」、「個性真的滿可愛的，看她的片很療癒」、「美麗與實力的化身」、「難得會讓我想給推的女YTR，優質！」、「她是唯一清流」、「漂亮的很自然，清流」。
據了解，千千於2016年遠赴日本參加大胃王節目，因擔任台灣隊長而走紅，日後她創立YouTube頻道「千千進食中」成為YouTuber，她經常在影片中大啖美食，加上個性相當親民，而廣受許多觀眾喜愛，頻道目前為止已有超過173萬人訂閱，可看出她的超高人氣！（編輯：陳雅雲）