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超商功能又升級？7-11架上驚見「油漆桶」　真實身份曝光

▲有網友卻意外發現，7-11竟然在架上擺起了「油漆桶」，讓他相當詫異，定睛仔細一看才明白其真面目，貼文引發熱議。（圖／翻攝自爆廢公社二館）
▲有網友卻意外發現，7-11竟然在架上擺起了「油漆桶」，讓他相當詫異，定睛仔細一看才明白其真面目，貼文引發熱議。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

編輯中心/綜合報導

2022-06-20 16:56:06

超商林立是台灣街上常見的景象，不僅提供各式生活服務外，店內也販售多樣化的食品，都是三餐或點心的熱門選擇，不過近日有網友卻意外發現，7-11竟然在架上擺起了「油漆桶」，讓他相當詫異，定睛仔細一看才明白其真面目，貼文引發熱議。

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一名網友在臉書社圖「爆廢公社二館」發文表示「想不到小7連油漆都有賣 …咦？等等！」只見文章附圖中，7-11某門市在熟食區騰出一個大空間，並擺上好幾個油漆桶狀的商品，讓進門購物的原PO第一眼就被吸引，好奇走上前仔細一看後才發現，原來桶子內並非真的油漆，而是一款零食薯片。

▲（圖／翻攝自「金山藷童瑤」臉書粉專）
▲原PO走上前仔細一看後才發現，原來桶子內賣的並非真的油漆，而是一款零食薯片。（圖／翻攝自「金山藷童瑤」臉書粉專）
貼文一出吸引上萬人按讚，網友紛紛留言「裝這個桶，吃起來感覺怪怪的喔」、「那個油漆的味道都飄出來了」、「請問店員有附刷子嗎」、「還以為台灣超商又進化了呢」、「我差點被騙到，還真像」、「太有創意了啦，我剛剛還在想賣油漆幹嘛」；而論壇PTT日前也不少有網友討論「笑死，這款太潮了吧」、「這沒有油漆味我可是不買的喔」、「這我會買單耶」。

事實上，這款特色零食，據「金山藷童瑤」臉書粉專表示，這是他們與虹牌油漆聯名的「三色芋薯片」，結合兩家的特色，用油漆桶的外包裝保存薯片，並與7-11合作在店面販賣。（編輯：張志浩）

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