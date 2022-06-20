COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

威力彩飆5.7億！「地震牌」超夯　4星座、生肖財運爆棚

▲威力彩頭獎上看5.7億，地震牌超夯，清水孟國際塔羅小孟老師這些星座、生肖財運強勁。（圖／NOWnews資料照）
▲威力彩頭獎上看5.7億，地震牌超夯，清水孟國際塔羅小孟老師這些星座、生肖財運強勁。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-06-20 17:25:072022-06-20 17:35:17

威力彩連槓15期，今日晚間的頭獎更飆到5.7億，不少民眾想買一張試試手氣。今日上午9點多的6.0有感地震吸引出許多彩迷，因為「地震牌」中獎機率高，而清水孟國際塔羅小孟老師也分享有四個星座和四個生肖財運爆棚，應當把握時機，也許能成為下一位億萬富翁。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據《ETtoday財經雲》報導，士林夜市「飛來發彩券行」業者黃偉祺說明，許多彩迷會從時事發顯熱門號碼，過去也真的有民眾因此獲得大獎，而昔日眾人最愛的熱門牌就是「地震牌」，今天早上9點時發生的6.0有感地震，就震醒許多彩迷，紛紛前往彩券行購買「地震牌」。

▲專攻生肖、星座的搜狐號《手相學生肖星座運勢》專欄近日分析，「3生肖」昨（1日）起連7天都會受到財神庇佑，財源滾滾來！（圖／shutterstock）
▲威力彩頭獎飆至5.7億！清水孟國際塔羅小孟老師指出，今日屬龍、蛇、虎、猴的人財運最旺。（示意圖／shutterstock）
清水孟國際塔羅小孟老師也關注著這次威力彩的盛況，指出今日財運強勁的星座排名為，第一名雙魚座，第二名雙子座，第三名牡羊座，及第四名金牛座；生肖部分則屬龍、蛇、虎、猴的人財運最旺。因今日利於東北方，民眾若想購買威力彩，可往住家或公司東北方的彩券行進行下注。

求財與購買威力彩最佳時間點

早上7：00–中午11：00
下午3：00–晚上7：00

小孟老師補充，以上星座與生肖皆為參考指標，自身的福報積累還是最重要，民眾平時應多做善事、多說好話，再配合吉日購買彩券，當能大大提升中獎機運。（編輯：李惠婷）

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

6月下半「4星座」財運大旺！默默經營終出頭　獅子得第一

夏至「6禁忌」犯了小心破運衰事多！專家加碼開財運方法

夏至「4生肖」財運旺翻！這位偏財爆棚　職場還爽遇貴人

甩開水逆！「5星座」雙子新月後好運爆棚　這位財運旺翻

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

繼續作答
即時
推薦閱讀