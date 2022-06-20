威力彩飆5.7億！「地震牌」超夯 4星座、生肖財運爆棚
威力彩連槓15期，今日晚間的頭獎更飆到5.7億，不少民眾想買一張試試手氣。今日上午9點多的6.0有感地震吸引出許多彩迷，因為「地震牌」中獎機率高，而清水孟國際塔羅小孟老師也分享有四個星座和四個生肖財運爆棚，應當把握時機，也許能成為下一位億萬富翁。
據《ETtoday財經雲》報導，士林夜市「飛來發彩券行」業者黃偉祺說明，許多彩迷會從時事發顯熱門號碼，過去也真的有民眾因此獲得大獎，而昔日眾人最愛的熱門牌就是「地震牌」，今天早上9點時發生的6.0有感地震，就震醒許多彩迷，紛紛前往彩券行購買「地震牌」。
清水孟國際塔羅小孟老師也關注著這次威力彩的盛況，指出今日財運強勁的星座排名為，第一名雙魚座，第二名雙子座，第三名牡羊座，及第四名金牛座；生肖部分則屬龍、蛇、虎、猴的人財運最旺。因今日利於東北方，民眾若想購買威力彩，可往住家或公司東北方的彩券行進行下注。
求財與購買威力彩最佳時間點
早上7：00–中午11：00
下午3：00–晚上7：00
小孟老師補充，以上星座與生肖皆為參考指標，自身的福報積累還是最重要，民眾平時應多做善事、多說好話，再配合吉日購買彩券，當能大大提升中獎機運。（編輯：李惠婷）
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