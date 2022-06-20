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面試考「10支蠟燭熄3支剩多少」！他1回答秒擠下海外菁英

▲面試時，除了要具備專業技能，還要有隨機應變的能力，才能從眾多優秀的應徵者中脫穎而出。（圖片翻攝自Pexels By Andrea Piacquadio）
▲面試時，除了要具備專業技能，還要有隨機應變的能力，才能從眾多優秀的應徵者中脫穎而出。（圖片翻攝自Pexels By Andrea Piacquadio）

編輯中心/綜合報導

2022-06-20 17:14:19

面試時，除了要具備專業技能，還要有隨機應變的能力，才能從眾多優秀的應徵者中脫穎而出，中國就有一名男子分享面試經驗，當時他被面試官規定在限時3分鐘內回答「有十支蠟燭，吹滅了三支，還剩幾支？」而最後他靈機一動想出的答案，竟打敗海外歸國的菁英，成功拿到Offer。 

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根據「每日頭條」報導，一名李姓男子在全國前500強的公司擔任銷售經理，他回憶起當時面試這間公司時，所遇到的奇葩面試經歷，當時他被一家有名的獵頭公司介紹來面試，除了他以外還有2名應徵者。 

▲原PO收入頗低，但眼看就快30歲，讓她苦惱「職涯是否要砍掉重練」，貼文一出，也有人資提出2條路，直呼「公司願意開高薪」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
▲男子面試時，打敗海外歸國的菁英，成功拿到Offer。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
當時面試官在進行了專業知識及技能的考核後，丟了一道問題「有十支蠟燭，吹滅了三支，還剩幾支？」並限時3分鐘內回答，第一位求職者站起來回答「這不很簡單嗎？10支蠟燭被吹滅了3支，當然還剩下7支啦」。 

不過，李姓男子想了想，便回答「10支蠟燭被吹滅了3支，那麼應該還剩下10支蠟燭。因為被吹滅了蠟燭也還在，當然也得算上去」，最後一位求職者是一名從海外歸國的菁英，他思考了許久後，心中沒有答案，只好說「對不起，考官，我實在想不出還有其他更好的答案了，前面兩位求職者已經替我說完了」，面試官聽完3人答案後，當場決定錄用李姓男子，認為他反應快又思考周到，對他十分滿意。（編輯：賴禹妡） 

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