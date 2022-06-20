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美國開卡車月薪30萬！他喊「拚10年回台」　眾狠掀3盲點

▲有網友聽聞「美國洛杉磯的卡車司月薪上看30萬」，讓他相當心動。（示意圖／翻攝Pexels）
▲有網友聽聞「美國洛杉磯的卡車司月薪上看30萬」，讓他相當心動。（示意圖／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-06-20 17:42:57

不少年輕人都會嘗試到國外打工遊學，到當地從事辛苦的勞力活，趁著身體還能負荷多賺一點錢。近期就有網友聽聞「美國洛杉磯的卡車司月薪上看30萬」，讓他相當心動「拚10年回台爽買房」，而想法一出卻有不少網友點破「3盲點」。

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YouTuber《琳達姐在洛杉磯》日前分享美國卡車司機的工作日常，片中提到當地有許多華人都會從事這份工作，而片中的華人司機則提到「近兩年是好的行情，但最好也就每個月一萬多美金(約新台幣30萬)的收入」。

有網友看完影片後，便在論壇PTT上好奇發問「在美國開卡車一個月賺30萬台幣，年薪360萬台幣，如果去拼個10年大概賺3600萬，存到錢再回台灣買房有搞頭嗎？」

▲有部分網友認為到美國工作除身分之外，物價、稅金也是相當大的考驗。圖為美國洛杉磯。（示意圖／翻攝Pexels）
▲有部分網友認為到美國工作除身分之外，物價、稅金也是相當大的考驗。圖為美國洛杉磯。（示意圖／翻攝Pexels）
而貼文曝光後「稅金」、「物價」、「身分」這3個盲點立刻被不少網友點出，「稅+保險扣下去，不知道實拿多少」「一年12萬如果在矽谷連新人都算少的，稅不用繳？物價沒比較貴？」「首先你要有綠卡」、「繳稅、消費、看醫生，這些消費就有得受了」、「美國那種距離開貨車…就算能去 你也受不了」。

不過也有另一派人認為「台灣沒有一般藍領可以月收10萬鎂的」、「有搞頭啊，我一個舅舅做UPS養全家 在拉斯維加斯買房獨棟透天才100萬美金左右，三個小孩全部都是學霸，兩個已經上常春籐」「美國有不少二三線城市機能及格，生活費跟房價也低」。（編輯：潘毅）


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