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串連東岸創生資源！《東區青聚點》協助青年返鄉生根

▲《東區青聚點》照，實體場域位於宜蘭中興文創園區內四號倉庫。（圖／資料照片）
▲《東區青聚點》照，實體場域位於宜蘭中興文創園區內四號倉庫。（圖／資料照片）

生活中心/綜合報導

2022-06-20 19:00:00

為鼓勵嚮往東岸生活的青年，實際投身地方事務，宜蘭縣政府自110年攜手教育部青年發展署成立《東區青聚點》，於東岸發展的青年尋找合適的資源與夥伴，在實踐理想的路上能夠盡情發揮所長。

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東區青聚點其中獨特的自辦活動「100%PEERs－城市設計實驗室」工作坊，邀請關心東岸的青年朋友齊聚一堂，以系統化的方法進行設計思考以及商業分析，為在地議題找可行的解決方案。第一梯次招募五組出題者，領域橫跨食農、生態、科技、農業，以及原鄉觀光；例如來自宜蘭縣大同鄉樂水部落的返鄉青年王敬亭，即為深感自己的部落雖然有著豐富的文化與自然環境，觀光遊程設計卻不易跳脫刻版印象。他將部落所面臨到的議題拋出來，邀請來自全台各地的青年一起共創解決方案。

在專業引導師的帶領之下，敬亭這一組經過三次的工作坊討論以及小組現地訪視後，規畫出「TAYAL動物森多會舉杯路跑」企畫案，包裝分散於部落各處的特色景點，串聯成一個包含文化體驗、美食與娛樂的路跑觀光活動。對於敬亭而言，參與這個計畫最大的收穫，是在與夥伴交流的過程中發現各自的專業，在經驗分享的過程中耐心凝聚彼此的共識，規劃一個有趣，也真正可行的計畫。這些經歷，後續也激勵著他回到部落串連在地的青年，策劃新的地方創生計畫。他們也在今年5月的行政院地方創生會報中，獲選為新通過的地方創生計畫團隊。

▲返鄉青年王敬亭（左二）在城市共創實驗室計畫中與小組成員一同踏查部落。他們期待透過串連部落的資源，幫原鄉觀光找出差異性及競爭力。（圖／資料照片）
▲返鄉青年王敬亭（左二）在城市共創實驗室計畫中與小組成員一同踏查部落。他們期待透過串連部落的資源，幫原鄉觀光找出差異性及競爭力。（圖／資料照片）
在東台灣，有許多青年就跟敬亭一樣，已經紮根在地好一段時間努力讓腳下生活的地方變得更美好。為了支持青年的行動可以走得更長遠，東區青聚點「100%PEERs－青年共創實驗室」進駐計劃，邀請青年提出自己在地的行動方案進駐青聚點，作為青年們的後盾，透過串連實體空間場域、提供補助金、與諮詢團隊輔導資源。讓青年們充滿實驗性的想法，可以得到落實的機會。

▲參與青年共創實驗室的團隊「延長線工作室」，在利澤舉辦聲音藝術工作坊帶學員探索利澤在地。（圖／資料照片）
▲參與青年共創實驗室的團隊「延長線工作室」，在利澤舉辦聲音藝術工作坊帶學員探索利澤在地。（圖／資料照片）
在為期半年的進駐計畫當中，吸引了來自東岸各地的五個青創團隊參與其中，各個團隊背景不同。有書寫地方故事的採編計畫，有人聯合在地青農共創有機米品牌，有團隊是從綠色療癒視角想要發展當地的森林產業鏈，有透過走讀活動推廣在地河港樣貌，也有人是透過透過聲音藝術的嘗試發展在地的特色遊程，可見東岸青年的豐富活力與創意。

無論是青年返鄉，或者是地方創生，都是漫漫長路，過程中會面臨到許多的挑戰。《東區青聚點》透過串連東岸各項創生資源，打造一個宜居東岸的新手村，讓青年返鄉創生的道路不再是夢想。《東區青聚點》即將啟動第二梯次的「城市設計實驗室」及「青年共創實驗室」，現正招募參與夥伴至6月24日(週五)止，更多詳細資訊請關注《東區青聚點》粉絲專頁。

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