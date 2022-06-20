牆壁竄出八爪巨蟲！內行「看穿真身」勸留下：打了更恐怖
家中難免會出現飛蚊小蟲，雖有些擾人，但多數人都能雙手一合，送牠們上天堂。可這位民眾家的牆面卻爬出一隻八爪喇牙，體積龐大、速度極快，嚇的她反手就把蒼蠅拍打在牠身上，可這一拍卻引來眾多網友關注，直勸：「母湯打啊！打了後果更可怕！」
原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》貼出三張照片，原來是書桌牆面上竄出一隻八爪巨蟲，體型約有一個手掌大，移動速度極快，驚嚇之餘她立刻找出家中的「+9蒼蠅拍」，希望能趕緊將其制伏。
網友認出八爪巨蟲的身分是喇牙後，立刻勸告：「人類好朋友，幫吃蟑螂，母湯殺牠啊」、「牠可以幫你抓蟑螂跟其他昆蟲ㄟ…」、「喇牙是益蟲！等你家有蟑螂你就知道」、「啊！糟了糟了！蟑螂要開趴了」。
據悉，此為白額高腳蛛，俗稱：喇牙、旯犽（ㄌㄚˊㄧㄚˊ），是台灣極為常見的長腳蜘蛛，但因體型較大、長相不討喜，多數人看見都忍不住舉起武器攻擊，但下次遇到可試著將牠趕到看不見的地方，因為喇牙不僅無毒，還是知名的殺蟑高手，飯後之餘也會順手吃掉蚊子、蒼蠅等昆蟲，百利而無一害。
網友對其回覆「就算是益蟲還是得死，說是益蟲的，以後看到喇牙全部寄去你家」、「帝王蟹來不及長大」、「會吃蟑螂的都是好喇牙⋯⋯」、「白額高腳蛛，可惜了，我敵人的敵人！」、「雖然是益蟲，可是長相真的太不美麗了。我應該也會出動+9藍白拖」。 （編輯：李惠婷）