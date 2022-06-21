NOW早報／反骨正妹爸突爆剪髮對決內幕！觀眾傻眼求真相

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蔡爸爸昨（20）日在臉書上貼文指出「大家拿著『敬業』與『工作態度』的帽子在批判撻伐我女兒的時後，有沒有想過未成年的『工作者』也有所謂的『身體自主權』！説不要就是不要！為何要強迫？」
語出驚人的蔡爸貼文立刻被轉發至社群平台上，而回顧事件發生這一個月以來，不捨女兒承擔網路惡意批評，蔡爸爸在5月31日在個人臉書甚至也有提及「小蝦米遇上大鯨魚！為了顧及設計師及製作單位的形象，我們一再地隱忍，沒把鏡頭外的委屈説出來，也不斷的道歉（其實根本不需要），但網路上的霸凌至今未曾停息，已有野狗跑來這裡拉屎，追殺到這裡了！」
事發當時更有人詢問「女孩的經紀公司怎麼了呢？」蔡爸爸則回應「公司不教而殺！當天晚上急call女兒回公司，先演一齣洗門風讓我女兒扛，慷慨激昂的好老闆果然立刻衝上發燒影片第一名，而我女兒會哭的原因？現場的人應該知道，説出來有人會被一槍斃命！所以我女兒成了過街老鼠，人人喊打」。
不少網友看完貼文後紛紛傻眼表示「所以....現在是什麼情況」、「覺得不管到底怎樣，都已經過去了，艾宸艾軒也已經又重新上片工作了，最應該譴責的是那些還不放過人家的酸民，到底煩不煩」、「人身攻擊真的很不可取，很多酸民甚至是為了酸而酸」、「放過自己好不好這些酸民，每天這樣都不累嗎」、「怎感覺還有沒講完的話...」、「有到一槍斃命？想知道真相到底是什麼」；不過也有人認為「如果這麼不滿的話...應該讓女兒退出網紅經營吧...QQ」沒想到軒姐宸妹父親的發文，意外讓平息的剪髮對決風波，掀起另外一波話題。
今日天氣／今夏至！全台炎熱注意防曬 午後防雷陣雨
根據中央氣象局指出，今天全台各地為晴到多雲、高溫炎熱的天氣，僅馬祖有局部短暫陣雨；午後在大台北地區、東北部及其他山區會有局部短暫雷陣雨。
至於溫度方面，各地白天高溫約32至35度，大台北地區、雲林、南高屏、花東等地更可能達到36度以上；夜晚至清晨低溫普遍在25至27度。
幼兒疫苗拚7月下旬開打！醫分析2廠牌 不敢打要升級防疫
食藥署17日核准莫德納疫苗用於6個月至5歲兒童接種，昨（20）日中央流行疫情指揮中心透露，預計7月中下旬可開放施打。對此，台灣兒科醫學會理事長、馬偕兒童醫院榮譽主治醫師李宏昌接受《NOWnews今日新聞》採訪時分享，莫德納與BNT劑量不同，副作用和抗體力價也有不同，會建議兒童接種降低重症機率，若是家長真有擔憂，暫不讓兒童接種，則一定要自主提升防疫措施。
因應本土新冠肺炎疫情，食藥署於17日核准莫德納疫苗用於6個月至5歲兒童接種，與會專家建議，兒童疫苗施打兩劑，每劑0.25ml，施打間隔為28日。常見的不良反應為躁動、哭鬧、注射部位疼痛、腫脹、紅斑、嗜睡、食慾不振、發燒、疲倦、頭痛、肌痛等。
昨疫情記者會中，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，下週ACIP（衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組）會議中將開會討論6個月至5歲幼兒莫德納疫苗接種作業流程，政府已在同步採購，預計7月初會有45萬劑，可提供90萬幼兒施打，最快7月下旬完成封緘檢驗後就可提供兒童接種，另幼兒劑型的BNT疫苗也在議約中。
針對幼兒接種疫苗是否真的利大於弊，李宏昌直言，要看兒童染疫風險，目前感染Omicron病毒株後，約99%病患多是輕症，但仍有1%的人可能會變成中重症，甚至會有生命危險，近期醫界有努力訂出指引，減少中重症病患，家長也要評估狀況。
「理論上是建議你打！」李宏昌認為，幼兒若能接種疫苗較有保障，可以減少產生重症機會，幼兒接種後可能會有發燒、肌肉痛等疫苗反應，比較擔心的是可能會有心肌炎、內部器官損傷等副作用，像是先前有青少年接種發生心肌炎，即使後續都已接受治療，但仍讓許多家長都很緊張。
李宏昌進一步指出，青少年接種的是全劑量，11歲以下幼童接種劑量較低，引發副作用機率更小，但尚未開放接種，還不能確定有無副作用，且過去疫苗從問世到用於人體，通常都要耗費至少10年，才會知道對身體有哪些影響，現在新冠疫苗是因為緊急狀況快速通過審查使用，因此政府應清楚告知民眾風險利弊，「家長也要負擔一點點責任」評估是否接種。
該選擇BNT或是莫德納疫苗為佳？李宏昌說明，莫德納與BNT疫苗劑量不同，因此家長要評估抗體力價與不耐適性問題，若是希望副作用少一點，可以選擇劑量較少的BNT疫苗，如果希望抗體較高，可以選擇莫德納疫苗。
若是家長選擇不讓兒童接種疫苗，李宏昌也提醒，家長一定要「自主升級防疫」，即使社會慢慢走向解封，但只要家中有幼兒，防疫措施還是要加強，幼兒多是透過家戶傳染，被家庭中的其他成員感染，父母也可能是無症狀感染者，因此建議不管任何人，在家中都應佩戴口罩，也不要帶幼兒出入公共場所，「你如果可以百分之百做到這一點，那你就暫時不要打也是可以的」。
《2521》南柱赫被爆打人6年！公司回應了 內容「超凶」
韓星南柱赫今年以電視劇《二十五，二十一》暖男形象爆紅，豈料他昨（20）日卻遭匿名者爆料是校園惡霸，辱罵、打同學樣樣來，公司「Management SOOP」否認之外，並表示會提告爆料者以及未求證的媒體。
根據韓媒報導，一名自稱是南柱赫的高中同學A，指控從國中到高中6年期間，受到南柱赫霸凌對待，A透露南柱赫常跟一群人欺負同學，吃午餐時會插隊、辱罵同學，嚴重時還會動手，甚至會命令同學跑腿、往同學座位丟鉛筆、抽走椅子等惡劣行為，被害者不只一人。A同時出示南柱赫2013年水一高中的畢業紀念冊佐證，表示曾被南柱赫欺負的同學，目前仍在接受精神治療。
南柱赫公司「Management SOOP」對此指控表示：「跟藝人確認後，報導內容全不是事實！」他們也硬起來向未經求證就隨爆料者貼文內容發布新聞的媒體提告，「本公司將追究此虛假報導嚴重損害演員名譽的責任，以相關媒體為對象向媒體仲裁申請報導更正。另外，將提告最初報導的記者以及匿名爆料者」。
「Management SOOP」更表示，謠言已嚴重影響藝人與其家人，公司已搜集完惡意貼文，此刻開始將對社群媒體上所散播的內容採法律途徑應對，同時呼籲媒體勿發布揣測新聞。
一帶一路又現苦主？尚比亞債台高築 中籲IMF掏錢反遭嗆
印度外海島國斯里蘭卡近來面臨嚴重的經濟危機，外界將原因指向中國一帶一路計畫所致，而近來同為一帶一路計畫參與國家的尚比亞也爆出財務危機，外債高達173億美元，且中國是第一債主。雖然中國要求國際貨幣基金組織（IMF）盡快批准14億美元援助計劃，卻被IMF拒絕，並反被要求先幫忙尚比亞減免債務。
根據《南華早報》報導，尚比亞在2020年11月成為第一個在新冠肺炎疫情期間拖欠部分美元計價債券債息的非洲國家。目前尚比亞正透過G20的新共同框架，尋求G20以及最大債權人的債務減免。
G20集團先前於2020年制定了共同框架，以幫助多達70個面臨破產和面臨長期流動性困難的國家進行債務重組以及減免。但目前除了尚比亞之外，只有衣索比亞和查德已經申請加入該計畫，大多數國家擔心尋求減免後，其信用評級遭到下調。
根據統計，尚比亞外債高達173億美元，而中國是其最大債權人，在尚比亞包括機場、高速公路以及水電大壩等大型建設項目進行的融資金額超過60億美元。
尚比亞債權人16日在巴黎齊聚討論其債務問題，中國外交部非洲司長吳鵬也訪問了尚比亞，協助協調中國應對方式。吳鵬於17日與尚比亞總統希奇萊馬（Hakainde Hichilema）會面時，呼籲IMF應儘速批准尚比亞的14億美元貸款。
希奇萊馬對於吳鵬的呼籲表達感謝，並表示要先「解鎖」尚比亞的債務狀況，這樣經濟才能開放。
不過IMF表示，尚比亞必須先獲得債權人的債務減免保證，才能批准這項14億美元的經濟復甦計畫。
美國智庫「全球發展中心」研究員、前賴比瑞亞公共事務部長莫爾（W. Gyude Moore）指出，中國更喜歡雙邊談判，但中國在多邊債務談判中扮演更重要的角色，但中國推遲尚比亞債務減免計畫，是因為他在過程中將會蒙受最大損失。但所有債權人都需要被平等對待，中國若繼續抵制，只會延誤處理尚比亞財務危機。
不輸千萬超跑！阿伯重機載嬤買菜 「7位數起跳」網跪了
宜蘭18日才出現一位買蔥伯，開著上千萬的法拉利跑車出現在市場造成熱議。沒想到隔天又有民眾發現在同一間市場，又出現一位老夫婦騎著非常酷的三輪重機現身停車，結果照片曝光後，又掀起一陣討論，更有眼尖的車友直呼「這也是百萬等級的耶」。
臉書社團「爆廢公社」，一名網友PO文表示「繼昨天宜蘭法拉利阿公之後，今天同一個菜市場又有一個很特別的阿公載阿嬤去買菜。」可以看到一位阿公騎著超大台、超酷炫的三輪重機停在路邊，來迎接剛剛才買完菜的阿嬤上車，準備回家享用大餐，氣氛恩愛又奢華。
照片曝光後，網友紛紛留言「同時擁有機車跟汽車的缺點」、「年紀老了的恩愛才是最讓人羡慕的」、「真恩愛的一對」、「阿公阿嬤們辛苦了大半輩子了，享受生活圓夢一點都不為過」、「這台不能撞到喔…這款也會讓你賠到懷疑人生」、「這個山上很多！」
有專業的網友留言透露，「騎著Can-am沙灘車買菜，菜煮出來都比較香呀」、「這台也是七位數字」、「100多萬的歐兜麥」、「龐巴迪三輪重機，加拿大生產」、「這好像是周杰倫代言的那個牌子？」
據了解，這台車屬於加拿大龐巴迪（Bombardier）三輪重機CAN－Am系列，要價100萬以上。值得一提的是，生產的公司龐巴迪，產品範圍廣泛，航空、軍事、鐵路等都有參與，也承包了我國台北捷運的內湖線機電系統工程，包含電聯車、行車監控、供電、通訊、機場維修設備等五大子系統，以及北捷棕線行車監控系統等更新。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110