彰化「關心您尿尿的地方」看板拆了！神級女團降臨告別式
道路旁設置大型廣告看板是台灣街上常見景象，無論政治公眾人物、店家等都會藉此宣傳自己，而網紅YouTuber「RJ廉傑克曼」張廉傑今（2022）年1月就在彰化田尾公路旁，架起「關心您尿尿的地方」看板，甚至成為熱門景點，不過近期因為租約、租地的緣故，看板必須拆掉，他也特地找來「北斗女子樂團」，盛大舉辦「告別式」，再度引爆話題。
RJ廉傑克曼當初將「關心您尿尿的地方」看板設在流動廁所上方，並放上自己的復古大頭照，半年來已成為田尾新的景點，不過他近日在YouTube頻道更新影片，表示看板有破損、租約快到期、租金狂燒，且看板導致流動廁所無法改變位置，讓地主有些困擾，剛好後續有人要來承租，再仔細考量後，決定拆除。
而為了這次拆除，充滿創意的RJ廉傑克曼，更是特地請來了歷史悠久的「北斗女子樂團」，用傳統「西索米（si so mi）」的演奏表演，替看板舉辦隆重的「告別式」；而對於創意看板從一開始的架設、瞬間爆紅變為景點，到拆除作業，RJ廉傑克曼也有相當多感觸，並稱這段過程是「荒謬的開始，也要璀璨的結束」，田尾鄉長甚至驚喜客串影片，逗趣表示「這臭小子又搞這齣，到時候田尾沒有人來怎麼辦？」
影片一出短時間就已逼近15萬次觀看，網友也紛紛回應「簡單的拆除過程，竟是這麼隆重的儀式感，真的笑爛」、「太瘋狂啦！超級用心的RJ」、「看第一遍覺得很荒謬很好笑，看第二遍時就覺得有點感動」、「謝謝RJ照顧田尾人尿尿的地方！ 看板一路好走」、「真的好喜歡阿傑這種鬼點子！每次都超越自己」、「阿傑真的太強了，創造景點又推廣在地文化」。
此外，RJ廉傑克也在片中特地介紹，西索米是從彰化教堂延伸出去的喪禮樂隊特別文化，在阿公、阿嬤的年代相當盛行，「北斗女子樂團」則是在1964年就已成立，無論是喪禮、婚禮或各種特殊活動場合都會出演，除了傳統樂曲外，更能融入流行樂曲，這次受邀參與看板謝幕，也引起新一波話題。（編輯：張志浩）