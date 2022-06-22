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企業ESG救地球！最強員餐「普橘島」　6大實踐超前布局

▲知名企業員工餐廳「橘子集團－普橘島」從落實「環保餐具」、「蔬食料理」、「水耕植物機」、「內用區廚餘回收」等6大策略也積極布局ESG。（圖／普橘島提供）
▲知名企業員工餐廳「橘子集團－普橘島」從落實「環保餐具」、「蔬食料理」、「水耕植物機」、「內用區廚餘回收」等6大策略也積極布局ESG。（圖／普橘島提供）

生活消費中心/綜合報導

2022-06-22 06:30:00

全球各地氣候越顯極端，相信近年大自然的激烈反撲讓你我皆有感，因此「守護環境」成為各國共同面臨的挑戰，像是提倡ESG理念，從淨灘清掃、植樹、減塑，到響應關燈行動、綠色採購等做起，而速食龍頭麥當勞，期望在2050年達到淨零碳排目標，從漢堡裡的肉排到餐廳裝潢、餐點包裝，都要轉「綠」。為了實踐愛地球，各界無不捲起袖子因應，就連知名企業員工餐廳「橘子集團－普橘島」從落實「環保餐具」、「蔬食料理」、「水耕植物機」、「內用區廚餘回收」等6大策略也積極布局ESG。

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提到知名企業，就不能不想到它們的員工餐廳，網路上不乏Google、Apple等科技公司的員餐開箱企劃，往往令人眼睛為之一亮，可說是其公司的另一項招牌。在永續發展極其重要的現今，作為企業場所的一環，降低相關碳排放與環保觀念，成為許多具有員工餐廳的企業積極討論的議題。台灣永續能源研究基金會指出，4個常見的永續餐廳規劃方向：「注意餐點的包裝與容器」、「食物與水的不浪費」、「選用更環保的設備」、「推廣並宣導永續策略」，其中容器包裝是近年來最被熱烈討論與進行的指標。

▲林彥碩拿料理大賽冠軍後，來到普橘島擔任客座私廚，與其他私廚一起切磋分享，對他來說獲益良多。（圖／林彥碩提供）
▲（2018）年5月開始與私廚合作，為員工設計專屬菜色，除了跳脫框架的經營模式之外，普橘島在食安、環保方面也非常重視。（圖／林彥碩提供）
細數台灣企業員工餐廳，2016年橘子集團總部搬遷至內湖，普橘島也跟著大躍進，兼具用餐、會議、展覽、休閒等功能，除了用餐時間之外，很多員工會帶著電腦到這邊工作，也會在這裡開會、討論事情。2018年5月開始與私廚合作，為員工設計專屬菜色，除了跳脫框架的經營模式之外，普橘島在食安、環保方面也非常重視。

在「餐具」方面，普橘島全面使用環保餐具，包含水、咖啡飲品、餐點等都採用環保杯具、碗筷。另外也有特別製作專屬的拉花杯，並提供橘人購買，凡是自備拉花杯至普橘島購買咖啡，單杯可現折5元，以此提倡橘人環保意識。

▲水耕植物機結合食農教育及綠化科技，荷蘭岩棉、營養液、新一代水耕技術、LED定時燈，裡頭不乏綠意盎然又鮮嫩的蔬菜，收成後的蔬菜也是普橘生菜沙拉重要的來源之一。
▲水耕植物機結合食農教育及綠化科技，荷蘭岩棉、營養液、新一代水耕技術、LED定時燈，裡頭不乏綠意盎然又鮮嫩的蔬菜，收成後的蔬菜也是普橘生菜沙拉重要的來源之一。（圖／取自普橘島粉專）
普橘島在綠色採購上也不遺餘力，每周提供素食健康餐，也請私廚特別設計蔬食版料理，降低碳排量的同時，也讓橘人擁有少油少鹽、清爽無負擔的餐點，吃得更健康營養。以及採用水耕植物機，結合食農教育及綠化科技，荷蘭岩棉、營養液、新一代水耕技術、LED定時燈，裡頭不乏綠意盎然又鮮嫩的蔬菜，收成後的蔬菜也是普橘生菜沙拉重要的來源之一。

▲在普橘島內用區用餐完畢，也需自行回收餐具並完成垃圾、回收、廚餘等分類。
▲在普橘島內用區用餐完畢，也需自行回收餐具並完成垃圾、回收、廚餘等分類。（圖／普橘島提供）
為響應節能減碳，在購買普橘島任一餐點及商品時，僅能使用行動支付「橘子支付」結帳，共同推動實現無現金消費生活。而在普橘島內用區用餐完畢，也需自行回收餐具並完成垃圾、回收、廚餘等分類。

最後，普橘島最新推出的員工福利「客座／作 Guests House」私廚專案，每月舉辦兩場晚宴，「客座」代表客人來享用，「客作」則是私廚來做菜，依餐廳服務模式設計9道菜套餐，餐點設計圍繞台灣在地食材，除了以台灣文化為出發、推廣當季食材外，也有避免海外運輸、降低碳排量的效果，提倡永續共生，展現企業社會承諾。

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