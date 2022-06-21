獨／「教育界林襄」找到了！PTT全員暴動　羞曝感情狀況

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貼文曝光後，網友紛紛狂讚「我太早出生了」、「旗袍那張好妖狐喔」、「羨慕爸爸可以接送」、「有這老師考試肯定都考100分」、「第一張那個眼神跟笑容好勾人」、「這個職業加成太多XD」、「老師我想重讀小學」、「爸爸們有了關心小孩課業的動力」、「跟林襄好像」、「有些角度好像林襄喔」。
對此，《NOWnews》也獨家訪問到這位正妹老師璘璘，她分享，剛好大學就是讀教育相關科系，所以畢業實習完後，「還不確定要做什麼，就先當老師了~」也剛好在大學時期就有接觸到攝影社團，擔任社團裡的Model，之後才對拍照產生興趣，開始接外拍。
面對PTT上的網友們讚賞，璘璘則笑說「其實根本沒想過會被轉發到PTT，因為覺得自己也沒有像版上的人那麼漂亮，所以其實蠻意外的，後來朋友也有跟我說他有看到，對於底下讚美的留言還蠻開心的，只是部分留言讓我哭笑不得～」
有沒有因為外型，真的吸引到男生家長呢？璘璘坦言，「大概只有新接班第一次開家長會的時候，家長會因為聽小朋友說老師很漂亮，會有很多家長來開會（媽媽居多喔!），但其實之後就不太會再來了XD 也沒有大家想的特別熱情什麼的，跟老師的接觸通常只有對孩子的教育會有比較多的討論而已。」
談到另一半的理想條件？璘璘則害羞透露，自己比較喜歡主動、會照顧人、有才華的人，「偏好高個子，因為我也很喜歡穿高跟鞋XD」而且最重要的是，她目前單身中。
最後璘璘也非常感謝網友們的轉發，「很感謝大家的喜歡，但身為老師，在學校的我還是很專業的喔！我都覺得我把這一生的耐心都花在學生及家長身上了。」同時她也強調在學校，「絕對包緊緊XD，外拍單純是我的興趣而已，原本的初衷只是希望『可以把最美好的時刻記錄下來』，所以希望大家可以放過老師下班後的生活～」同時也歡迎大家追蹤IG，一起欣賞她的作品。（編輯：詹鎰睿）