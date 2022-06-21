他LINE收「2字」訊息秒火大！刷一排苦主爆共鳴：真的煩
現今社群網路發達，要找對方只需傳個訊息就能搞定，不過也衍生出許多眉角，就有一名網友透露，他最討厭看到的訊息，就是對方只丟「在嗎」2字，又不說發生了什麼事，讓人不知該不該馬上回，貼文曝光後，許多網友也爆出共鳴，猛點頭抱怨：「請先跟我說要幹嘛我再決定在還是不在啊」、「在嗎真的超討厭，特別是那種問完在嗎，然後自己消失的人」。
該名網友昨（20）日在Dcard中貼文，他以「只有我很討厭收到這種訊息嗎」為題，表示常常有人丟訊息只傳「在嗎？」，又不一次講完發生什麼事，「難道就不能直接說你要幹嘛嗎？而且通常被問在嗎，8成都沒好事」，讓他忍不住怒抱怨：「對，我就是有個XX朋友很愛突然密我在嗎！」
貼文一出，網友紛紛留言，「只要密我不說重點，我都不會回，不說重點代表你也沒多急」、「這種我都至少放一天」、「很討厭，我在不在決定於你要找我幹嘛」、「誰傳這個我都放到隔天」、「這種真的超煩，秒回怎麼了，對方還會消失」、「在嗎真的超討厭，特別是那種問完在嗎，然後自己消失的人」、「請先跟我說要幹嘛我再決定在還是不在啊」。
但也有網友緩頰，「我會這樣講欸，因為我會這樣講，代表這件事可能要現在說或是做才有用，啊如果不在，打一大串浪費時間就很沒意義啊」、「會這樣問通常是想詢問對方是否在線上吧 可能有時效性、或是需要講電話怕打擾到別人的時候會這樣問」、「如果是很熟的朋友我會馬上回欸，因為她這樣打一定有事要找我，其他人的話就看什麼程度的朋友來決定我什麼時候回」。（編輯：賴禹妡）