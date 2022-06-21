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終結桃園藍綠提名之亂　賴香伶：這次是平民與權貴之爭

▲賴香伶強調，「我們希望這個選舉是市民的選舉，是市民選一個大家長、大管家的選舉，不是藍綠政黨為贏回桃園、為2024著想的選舉」。（圖／記者李春台攝，2022.06.21）
▲賴香伶強調，「我們希望這個選舉是市民的選舉，是市民選一個大家長、大管家的選舉，不是藍綠政黨為贏回桃園、為2024著想的選舉」。（圖／記者李春台攝，2022.06.21）

記者李春台/桃園報導

2022-06-21 12:55:04

桃園市長選戰，藍綠兩陣營都出現提名之亂，民眾黨桃園市長參選人賴香伶今（21）日針對近來藍、綠兩黨提名之亂指出，這次桃園市長選舉已經是平民市長與權貴市長的爭執、是民主機制與黑箱作業的差別，必須改變這樣的提名方式與提名目的，才能彰顯民主機制的重要。

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賴香伶指出，這次桃園市長選舉不但成為全台最矚目焦點，更是平民市長與權貴市長的爭執、民主機制與黑箱作業的差別。賴香伶認為，民進黨蔡英文不是不知道桃園有非常多執政前備或在地菁英參與選舉，但卻找來新竹市長林智堅參選桃園，林是「小英男孩」也是大家所謂的政治寵兒，「一個過去號稱民主的民進黨高層，用這樣的方式提拔指定徵召，初選民調有這麼難嗎？做不到嗎？」


賴香苓質疑，林智堅曾經承諾不選桃園，但現在還是來了，「答案在小英總統心裡，更在民進黨支持者心理」，民進黨稱要延續鄭文燦的政績，所以要派新竹市長來接，還是讓人聽不懂箇中邏輯，「民進黨說要團結為黨，讓桃園政績持續下去，難道只有林智堅可以做到嗎？」


另外，對於國民黨派出張善政出征，賴香伶說，張很清楚自己的就是要幫國民黨主席朱立倫贏回桃園、光復桃園，「這次的戰爭好像是蔡總統跟朱主席的戰爭，桃園市民願意用這樣的高層戰爭來選擇桃園市的大家長嗎？到底是為誰的利益？為誰的前景？為誰的發展？當然不是基層，更不是桃園市民的」。


賴香伶強調，「我們希望這個選舉是市民的選舉，是市民選一個大家長、大管家的選舉，不是藍綠政黨為贏回桃園、為2024著想的選舉」。

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