吃到飽幾歲開始不想去？全場「答案超一致」：不求回本了
吃到飽餐廳用固定的價格，讓人們盡情享用店內餐點，想吃多少就吃多少的特性，是許多人認為CP值最高的用餐類型，不過有網友就發現，吃到飽彷彿只有在學生時期光顧時，才有划算、回本的感覺，年紀漸長反而越來越沒有想吃的慾望，於是拋出問題「幾歲開始不會想吃吃到飽了？」
一名網友在論壇PTT發文表示，「小弟台北觀察家啦，記得當學生時，吃到飽都會狂吃、想吃回本」，不過近日原PO和朋友去吃時，卻只想敘敘舊、聊聊近況，最後究竟吃了什麼東西，反而沒什麼印象，讓他不禁感嘆「這是被社會磨平稜角的跡象嗎？有沒有卦？幾歲開始不會想吃吃到飽了？」
貼文一出，網友紛紛回應「跟幾歲沒關係喇，有人請客就吃」、「真的，越長大就越力不從心」、「越來越不想吃吃到飽，太飽撐不太舒服」、「代謝變差了啦」、「還是偶爾去輕鬆吃，沒有吃回本的念頭」、「吃到後面都麻痺了，吃什麼都覺得普通」、「吃粗飽不如吃精巧」。
至於幾歲開始不想吃，多數網友都認為是「大學畢業開始工作後」，「我從25以後對吃到飽就沒興趣了」、「開始工作後2、3年吧」、「25以上+1 平價吃到飽基本上沒興趣了」、「開始工作，經濟能力足夠的時候，想吃也都改吃把費」、「畢業後真的賺錢，就會想吃精緻點了」。（編輯：張志浩）